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"Такі провокації не мають впливу на Україну": у Придністров'ї оголосили жовтий рівень небезпеки

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"Такі провокації не мають впливу на Україну": у Придністров'ї оголосили жовтий рівень небезпеки

Фото: Getty Images

Російські військові послабили у невизнаному Придністров'ї рівень небезпеки з червоного до жовтого, розуміючи, що такі провокації не мають жодного впливу на Україну.

У Придністровському напрямку державний кордон України захищений та укріплений. 

Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування  "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу 25 травня.

"У самому Придністров'ї вже награлися в цю "загрозу" і навіть самі собі послабили рівень "занепокоєння" з червоного до жовтого, розуміючи, що такі провокації не мають жодного впливу на Україну", – повідомилаГуменюк.

Вона також запевнила, що українські військові організували надійну оборону кордону з невизнаним Придністров’ям.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що надалі існує загроза використання Росією території Білорусі та невизнаного Придністров'я для завдання ударів по Україні. РФ "на всіх фронтах" готується для можливих ударів і провокацій.

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