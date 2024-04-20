Путінська підстилка Маргарита Симоньян вирішила пофантазувати про доцільність застосування шибениць та роботи вішайл. Зокрема, вона згадала графа Муравйова, який публічно повісив 128 бойовиків. На думку пропагандистки, Росії потрібні кати, щоб навести лад на ТОТ України.

Про це пише ЦПД.

"Він казав: "Я не з тих Муравйових, яких вішають, я з тих Муравйових, які вішають самі", – зазначила вона.

Симоньян, звісно, невдоволена тим, що західна преса називала "бойовиків" інсургентами. Мовляв, вони творили "нечувані звірства" під час Польського повстання щодо військових, священослужителів та простих людей.

"Ось він повісив цих 128 людей. Що хочу сказати.. Ось такі вішайли нам потрібні! Не знаю, чи дійде до Польщі, але ті території, які вже наші... Нам дуже потрібна дисципліна", – підсумувала божевільна.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Симоньян.

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