"Такі ж звірства: ізраїльський журналіст порівняв напад ХАМАС із діями РФ в Україні

Звірства бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю дуже нагадує те, що робили окупанти у Чернігівській, Сумській та Київській областях на початку повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі одного з ізраїльських каналів розповів місцевий журналіст Сергій Гранкін, який перебував в Україні у перші місяці російського вторгнення, передає Сursorinfo.

"В Ізраїлі це порівнювати нема з чим. В Україні я був у перші місяці війни, якраз коли захоплювали Ірпінь, Бучу, розстрілювали машини, Чернігів, Суми. І я бачив цих людей, ці кадри, які вони мені показували на телефонах. Ось Так само холоднокровно підходили, вбивали людей, жінок, дітей з автоматів, з кулеметів, причому абсолютно з діловим виглядом, ніби це робота", — заявив він.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС здійснив масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За останніми даними, за два дні конфлікту загинуло вже 600 людей. Також відомо про дві тисячі поранених.

ХАМАС захопив кілька десятків заручників в Ізраїлі, серед яких цивільні та військові. Частину з них уже звільнили

За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок, їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину.

Сьогодні, 8 жовтня, вперше за 50 років Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

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