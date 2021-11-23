Таких людей у світі - лише 13: у Шотландії живе хлопець з дуже рідкісним захворюванням

Лікарі протягом 10 років не могли встановити правильний діагноз.

18-річний Ділан Ломбард з Глазго , Шотландія, має надзвичайно рідкісне захворювання – гіпоплазію нижньої щелепи з глухотою та ознаками прогероїда (МДП). Його організм не в змозі накопичувати жирову тканину під шкірою. Від такої хвороби страждає лише одна з шестисот мільйонів людей, тобто 13 людей.

Про це пише британське видання Daily Mail.

Зазначається, хлопчик народився з синдромом МДП. Перші ознаки захворювання мама помітила у 18 місяців. Жінка побачила, що Ділан дуже схуд, тому звернулася до медиків. Лікарі довго не могли встановити правильний діагноз. Їм на це потрібно було 10 років. Ділан розповідає, що у дитинстві через не схожість на інших людей він зазнавав цькувань. Шотланський хлопчик розповів, що коли йому нарешті поставили діагноз, він відчув полегшення.

Ділан не впав у відчай. Він створив власну платформу, щоб інформувати громадськість про MДП та розповідати про своє життя. Він любить розповідати свою історію і спілкуватися з людьми з усього світу, тому що коли він це робить - це робить його сильнішою людиною. Через це захворювання Ділан не може займатися багатьма фізичними вправами тому він знайшов свою пристрасть у фотографуванні.

Довідково:

Синдром MДП, також відомий як дисплазія нижньої щелепи з глухотою та ознаками прогероїду, є надзвичайно рідкісним метаболічним розладом, який перешкоджає накопиченню жирової тканини під шкірою. Відомо, що він впливає лише на дуже малу кількість людей у ​​всьому світі. Недавні дослідження показали, що це може бути викликано аномаліями гена POLD1 на хромосомі 19, що призводить до того, що фермент, важливий для реплікації ДНК, є дефектним.

Симптоми:

гіпоплазія нижньої щелепи (невелика нижня щелепа),

глухота,

підтяжка шкіри,

ліподистрофія (зменшення жиру під шкірою),

низький рівень тестостерону у чоловіків,

контрактури довгих сухожиль пальців ніг, що призводить до кігтів і скутості суглобів.

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