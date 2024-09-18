"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": експерт — про бавовну у Тверській області

Такої потужної атаки БПЛА, як по складу боєприпасів у Торопці Тверської області РФ, не було у "світовій військовій історії".

Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо.

"Мабуть, у світовій військовій історії так не вибухало. Бо вибухи на складі боєприпасів у Тверській області навіть призвели до землетрусу. Якщо проаналізувати епізоди Першої світової війни або вибух у київській фортеці 1918 року, та й під час Другої світової війни, нічого подібного не було, щоб так вибухали склади боєприпасів", — прокоментував він.

За його словами, боєприпаси зі 107-го арсеналу ГРАУ були призначені для російського угруповання військ на Курщині.

"До того ж, якщо зіставити те, яке значення мав цей 107-й арсенал ГРАУ для російських військових, то є інформація, що саме цей склад відповідав за постачання російського угруповання, яке діє на Курщині. Саме тому всі ці боєприпаси теоретично могли полетіти по наших військових", — наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня у Тверській області пролунали потужні вибухи, потім у Мережі з'явилися кадри пожежі. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

З'явилися нові відео з Торопця Тверської області РФ

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