"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": експерт — про бавовну у Тверській області

За словами експерта, боєприпаси зі 107-го арсеналу ГРАУ були призначені для угруповання військ РФ на Курщині.
Такої потужної атаки БПЛА, як по складу боєприпасів у Торопці Тверської області РФ, не було у "світовій військовій історії".
Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо.
"Мабуть, у світовій військовій історії так не вибухало. Бо вибухи на складі боєприпасів у Тверській області навіть призвели до землетрусу. Якщо проаналізувати епізоди Першої світової війни або вибух у київській фортеці 1918 року, та й під час Другої світової війни, нічого подібного не було, щоб так вибухали склади боєприпасів", — прокоментував він.
За його словами, боєприпаси зі 107-го арсеналу ГРАУ були призначені для російського угруповання військ на Курщині.
"До того ж, якщо зіставити те, яке значення мав цей 107-й арсенал ГРАУ для російських військових, то є інформація, що саме цей склад відповідав за постачання російського угруповання, яке діє на Курщині. Саме тому всі ці боєприпаси теоретично могли полетіти по наших військових", — наголосив він.
Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня у Тверській області пролунали потужні вибухи, потім у Мережі з'явилися кадри пожежі. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.
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