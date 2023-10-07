Такого не було 50 років: повінь в Індії нещадно вбиває людей та зносить мости

Рятувальники не можуть впоратися.

В індійських Гімалаях льодовикове озеро вийшло з берегів, через що виникли повені. Загинули щонайменше 42 людини, 150 людей зникли безвісти.

Про це пише Reuters.

Ця повінь — одне з найбільших стихійних лих у регіоні за останні 50 років.

Влада Сіккіму розповіла, що рятувальники знайшли 20 тіл у цьому штаті та ще 22 тіла в сусідньому штаті Західна Бенгалія.

Рятувальним групам важко добиратися до постраждалих, бо райони на півночі Сіккіму повністю відрізані великою водою. Повінь там знесла 15 мостів.

Наразі 2 400 людей евакуювали, ще 7 600 перебувають у таборах допомоги.

Військову техніку, включно з вогнепальною зброєю і вибухівкою, теж змиває в річку. У штаті Західна Бенгалія люди підхопили мінометний снаряд, який згодом вибухнув, убивши одну дитину і поранивши шістьох людей.

Раніше стало відомо, що в індійському штаті Сіккім внаслідок повені загинули понад 10 осіб. Ще 82 людини, зокрема 23 військовослужбовців, вважаються зниклими безвісти.

За даними Індійського метеорологічного департаменту (IMD), у штаті Сіккім випала пʼятикратна норма опадів, що не характерно для осені у віддаленому регіоні Гімаліїв.

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