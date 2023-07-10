Такого не було від 1982 року: в Індії потужні повені вбили понад 20 людей (фото)

У столиці Індії - Нью-Делі - зафіксували рекордний за кількістю опадів день — такого не було від 1982 року. Зливи викликали повені та зсуви, від яких загинули щонайменше 22 людини.

Про це пише CNN.

Індійський метеорологічний департамент повідомив, що 9 липня в Нью-Делі випало 153 міліметри опадів. Через це на півночі країни оголосили червоний рівень небезпеки — найвищий. У деяких регіонах місцева влада наказала закрити школи.

Повені в Індії забрали життя 22 осіб / Фото: Associated Press

В Індії наразі розпал сезону мусонів, який може тривати від квітня до вересня. Водночас жителі найбільш густонаселеної країни світу є одними з найбільш вразливих до наслідків кліматичної кризи.

Нагадаємо, у Греції сильна повінь затопила сотні будинків у другому за розмірами місті Салоніки, що на півночі країни.

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