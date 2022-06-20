Такого приниження Путін не відчував ніколи: полковник ФСБ про невизнання Токаєвим так званих “ДНР” і “ЛНР”

Такого приниження Путін не відчував ніколи: полковник ФСБ про невизнання Токаєвим так званих “ДНР” і “ЛНР”

Сигнал Казахстану - хороша новина для кожного українця.

Те, що 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності російського президента Володимира Путіна заявив про невизнання державності так званих “ДНР” та “ЛНР”, надзвичайно принизило очільника Кремля.

Про це розповів полковник ФСБ у відставці, ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Такого приниження, яке завдав пан Токаєв пану Путіну, останній не відчував давно, а може, навіть ніколи. Він настільки його розмазав, настільки принизив, показавши свою зневагу. Він буквально сказав наступне, мовляв, Путіне, ніякий ти там не лідер, ніякий ти не начальник, а лузер та вигнанець. Я думаю, що Путін досі перебуває в істериці", - зазначив Геннадій Гудков.

За його словами, російський президент використовує економіку, як зброю, але це весь час виходить боком Росії. Тож Казахстан - це хороша новина для кожного українця.

"Навіть у найближчому оточенні російського президента все більше людей вважають, що він програв війну, він лузер. Все більше світових лідерів розуміє, що з Путіним не можна мати жодних справ. Путін взагалі не має союзників", - зазначив ексдепутат Держдуми.

Казахстанський Telegram-канал ORDA раніше звернув увагу, що про призупинення відвантаження нафти оголосили одразу після виступу президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на економічному форумі у Петербурзі, де він заявив, що не визнаватиме "незалежність" псевдореспублік на Донбасі.

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