Такого розмаху вже не буде: цього року на параді у Москві візьме участь менше техніки і людей, ніж торік

Такого розмаху вже не буде: цього року на параді у Москві візьме участь менше техніки і людей, ніж торік

Цього року військовий парад на Красній площі у Москві 9 травня за розмахом буде не таким численним, як минулого року.

Про це з посиланням на Міноборони РФ повідомляє російська служба BBC.

Зазначається, що менше буде як людей, так і техніки, а також до столиці Росії цього року не приїде і жоден закордонний лідер.

Так, згідно з інформацією оборонного відомства країни-агресорки про склад парадних колон, у 2022 році у них братимуть усього участь 129 одиниць військової техніки, тоді як минуло року була 191 військова машина.

У пішому строю Красною площею пройдуть близько 10 тисяч людей, зокрема і діти з воєнізованого руху "Юнармія" та співробітники МНС. У 2021 році у параді брали участь 12 тисяч людей. А ось, що стосується авіації, то її цього року буде більше на одну одиницю – 77 літаків та вертольотів.

Більше того, згідно з опублікованим Міноборони РФ порядком проходження колон видно, що на параді-2022 не будуть показані: танки Т-80БВМ, самохідно-артилерійські установки 2С35 "Коаліція-СВ", важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепек", машини інженерної системи дистанційного мінування "Замедление", зенітний комплекс "Панцир-С", а також всі машини Росгвардії.

Варто зазначити, що у Міноборони Росії не пояснюють і не коментують причини зменшення розмахів цьогорічного параду так само, як і не оприлюднюють реальні цифри втрат на війні в Україні.

Також читайте Росія задіяла внутрішні доларові резерви, щоб уникнути дефолту

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Водночас втрати у живій силі та техніці Росія в Україні несе також колосальні. Так, станом не 29 квітня вже ліквідовано понад 23 тисячі російських військових, майже 1000 танків, 2418 бойових броньованих машин, 189 літаків та 155 гелікоптерів.

Читайте також: