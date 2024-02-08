Такого ще не було: маму підлітка визнали винною у стрілянині, яку влаштував її син (фото)

У США присяжні визнали маму із Мічигану винною у ненавмисному вбивстві за те, що вона не змогла завадити своєму синові вчинити смертельну стрілянину в школі.

Про це пише BBC.

45-річна Дженніфер Крамблі стала першим батьком у США, засудженим за ненавмисне вбивство через масову стрілянину, вчинену дитиною.

Прокурори звинуватили її в недбалості, що дозволила синові мати зброю, та ігноруванні попереджувальних знаків. Її чоловік Джеймс чекає на окремий суд за тими ж звинуваченнями. Він не визнав себе винним.

Їхній син Ітан, якому зараз 17 років, відбуває довічне ув'язнення за вбивство чотирьох однокласників у середній школі Оксфорда в Мічигані 30 листопада 2021 року. Внаслідок стрілянини також постраждали семеро людей.

Ітан Крамблі / Фото: Getty Images

Дженніфер було пред'явлено звинувачення за чотирма пунктами звинувачення у ненавмисному вбивстві, максимальне покарання за кожне з яких становить 15 років.

В основі судового процесу стояло питання, чи могла мама передбачити і запобігти смертельному злочину. Дженніфер та її чоловік Джеймс купили пістолет, який використав їхній син, всього за декілька днів до стрілянини.

Поліція звинуватила їх через декілька днів після вбивства. Копам довелося шукати пару, і вони знайшли її у промисловому будинку в Детройті з наведення громадськості.

Понад два роки їх тримали в окружній в'язниці, без можливості внести заставу. Спочатку передбачалося, що батьків судитимуть разом, але у листопаді потрібно було провести окремі судові процеси. Джеймс Крамблі має постати перед судом у березні.

Джеймс Крамблі / Фото: Getty Images

На суді прокурори надали докази того, що Ітан Крамблі потребував психіатричної допомоги та скаржився на галюцинації, але його батьки не лікували його. Зі свого боку, мама заявила, що не думає, що її син має проблеми з психічним здоров'ям.

Вранці в день стрілянини Ітан намалював у школі тривожний малюнок, але, попри прохання вчителів, батьки відмовились забрати його додому. Через декілька годин він убив 14-річну Гану Сент-Джуліану, 16-річну Майр, а також 17-ріних Медісін Болдвін і Джастіна Шиллінга.

Деякі експерти припускають, що справи проти Крамблі можуть призвести до нових звинувачень для батьків дітей, які вчинили масові розстріли.

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Стівен Морс, професор права та психіатрії Пенсильванського університету, заявив, що не згоден з вироком, стверджуючи, що оскільки Ітан Крамблі визнав себе винним, він був єдиним, хто несе відповідальність за стрілянину.

"Я розумію, що вона не обов'язково була найкращою матір'ю у світі, але це не злочин", - сказав він.

Морс сказав, що, на його думку, це рішення може створити поганий прецедент, змусивши суди шукати "цапів-відбувайлів" у подібних ситуаціях.

Інші кажуть, що цей випадок був настільки незвичним, що навряд чи він матиме ширші наслідки.

"Я не боюся, що це відкриє шлюзи для батьків, яким будуть пред'явлені звинувачення у рядовій справі, якщо таке існує", - сказав Френк Вандерворт, клінічний професор права університету Мічигану. "Я думаю, що факти цієї справи настільки унікальні і до певної міри екстремальні".

Прокурори намагалися подати те саме під час двотижневого судового розгляду, стверджуючи, що Дженніфер проігнорувала прохання сина про допомогу, попри те, що висловлювала стурбованість щодо нього в особистих повідомленнях.

Дженніфер Крамблі / Фото: Getty Images

Вони показали повідомлення між Дженніфер та чоловіком, з яким у неї був роман, в якому вона сказала перед відвідуванням шкільних зборів у день стрілянини, що боялася, що її син зробить "щось дурне".

Коли вона виступила у суді, то спробувала покласти провину на свого чоловіка за пістолет, куплений для їхнього сина.

Вона розповіла присяжним, що її чоловік привів Ітана до магазину зброї наступного дня після Дня подяки та купив йому пістолет у подарунок.

Вона сказала, що "не почувалася комфортно", відповідаючи за збереження зброї, і доручила Джеймсу Крамблі керувати ним.

Сім'ї жертв висловили розчарування тим, що шкільні чиновники не зіткнулися з такими ж юридичними наслідками, як Дженніфер.

Незалежне розслідування, опубліковане минулого року, виявило численні порушення шкільної системи, зокрема дозвіл Ітану повернутися до класу, не перевіривши його рюкзака, де був пістолет.

Шкільний округ пообіцяв переглянути та покращити свою практику та політику у відповідь на звіт.

Нагадаємо, днями у Стамбулі відбулася спроба теракту біля будівлі суду. Нападники були вбиті в перестрілці, внаслідок якої було поранено шістьох людей.

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