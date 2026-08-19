Економіка Росія / © Associated Press

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Росіяни на тлі погіршення економічної ситуації почали значно активніше забирати гроші з банківських рахунків. 2026 року обсяги зняття коштів можуть майже вдвічі перевищити показники 2022 року, а така поведінка населення здатна створити додаткові проблеми для економіки РФ і фінансування війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними Центрального банку РФ, які наводить The Washington Post, у червні 2026 року росіяни зняли з рахунків 286,4 млрд рублів — близько $4,5 млрд.

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У липні обсяг знятих коштів зріс до $7,3 млрд, а лише за перші два тижні серпня становив ще $3,4 млрд.

Високопоставлений керівник «Сбербанку» — найбільшої роздрібної фінансової установи Росії — заявив, що за підсумками 2026 року обсяги зняття коштів можуть бути майже вдвічі більшими, ніж у 2022-му.

Аналітики ISW зазначають, що масове вилучення грошей із банків у поєднанні з іншими ознаками економічного спаду може створити для Кремля серйозні внутрішні проблеми напередодні виборів до Держдуми, запланованих на 18–20 вересня.

Особливого значення це набуває на тлі повідомлень про те, що Володимир Путін може готувати масштабну мобілізацію після виборів.

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В ISW не очікують швидкого обвалу російської економіки без додаткового великого потрясіння. Однак її поступове погіршення збільшує внутрішню ціну війни для Кремля, особливо якщо Путін вимагатиме від населення нових жертв і залучення більшої кількості людей до армії.

Кремль не планує відмовлятися від своїх цілей

Попри економічні труднощі, Москва продовжує демонструвати небажання знижувати свої максималістські вимоги щодо України.

18 серпня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що російська позиція не передбачає заморожування війни вздовж нинішньої лінії фронту.

Схожу позицію 14 серпня озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він заявив, що Москва не погодиться на припинення вогню, яке зафіксує поточну лінію зіткнення, і має намір продовжувати війну, доки не отримає домовленостей на власних умовах.

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Аналітики ISW вважають, що Кремль продовжує виходити з розрахунку Путіна на перемогу у війні на виснаження. Москва сподівається поступово просуватися на фронті та зрештою пережити західну підтримку України й послабити її здатність оборонятися.

Водночас економічні проблеми всередині Росії дедалі більше підвищують ціну такої стратегії для самого Кремля.

До слова, в кінці липня The Moscow Times писало, що економіка Росії фактично зупинилася: за перші п’ять місяців 2026 року ВВП зріс лише на 0,2%, що у 20 разів повільніше за показники минулих років. Попри заклики Путіна до стимулювання інвестицій, великий бізнес, включно з «Газпромом», «Росатомом» та «Новатеком», масово скорочує витрати.

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