Такого в РФ не було 16 років: після ударів України у Путіна вдалися до відчайдушного рішення

Черги на АЗС в Росії. / © Associated Press

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В Росії стрімко наростає паливна криза — на АЗС країни-агресорки запроваджують ліміти на продаж бензину та дизельного палива, оскільки далекобійні удари України по нафтовій інфраструктурі спричиняють гострий дефіцит.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що державна нафтова компанія «Роснєфть» та її дочірнє підприємство «ТНК», а також паливна компанія «Башнєфть», що належить Республіці Башкортостан, заборонили продаж бензину в паливних каністрах у всіх суб’єктах Росії нібито через «збільшення сезонного попиту».

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За даними медіа, ці автозаправні станції обмежують продаж палива у великих масштабах. Окрім того, деякі оператори гарячих ліній радять клієнтам перевіряти ліміти на своїх місцевих АЗС, бо вони змінюються щодня, а інші оператори описують обмеження продажу палива приблизно на рівні 90 літрів на клієнта.

Водночас російський «Інтерфакс» пише, що паливна компанія «Татнефть», що належить Республіці Татарстан, запровадила тимчасові обмеження на продаж бензину та дизельного палива на всіх своїх АЗС у Росії та приймає лише готівкову оплату. За даними агентства, заправки компанії в Челябінську обмежують продаж бензину до 30 літрів та дизельного палива до 60 літрів на легковий автомобіль. На фури — до 300 літрів.

Тим часом «Радіо Європа» повідомляє, що влада та дизельні компанії, зокрема «Татнафта» і її дочірня компанію TANECO, запровадили обмеження на продаж бензину і дизелю в Самарській, Ульяновській, Оренбурзькій та Нижегородській областях, а також у республіках Татарстан, Чувашія та Удмуртія.

В ISW наголошують, ці обмеження посилилися після атак України на два найбільші НПЗ Республіки Татарстан вночі проти 12 червня. Принаймні один із нафтопереробних заводів припинив роботу. За даними інсайдерських джерел, центральна Росія, Приволзький федеральний округ, Сибір і Далекий Схід дедалі більше страждають від дефіциту бензинів АІ-92 та АІ-95.

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«Росія, ймовірно, буде боротися з дефіцитом палива протягом усього літа через зростання попиту», — йдеться у звіті.

Повідомляється, що Москва нещодавно подовжила рішення дозволити деяким нафтопереробним заводам випускати неякісний бензин та дизельне паливо на внутрішній ринок через постійний дефіцит.

«Посилена українська ударна кампанія проти НПЗ та російської логістики від березня цього року поновила дефіцит на всій окупованій Україні та поширилася на деякі російські регіони. Подальші атаки н енергетичну інфраструктуру РФ, ймовірно, призведуть до подальшого поширення дефіциту по всій країна та загострення нинішнього дефіциту», — підсумовують в ISW.

Паливна криза в РФ — останні новини

Генеральний штаб ЗСУ 16 червня повідомив, що українські удари середньої та далекої дальності по 16 нафтопереробних заводах спричинили паливний колапс. Вони зменшили загальні потужності Росії з переробки на 30%. Окрім того, видобуток нафти в Росії впав приблизно до 9 млн барелів на день, а виробництво бензину зменшилося до 16-річного мінімуму.

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Видання ВВС наголошує, що вперше від часів розпаду СРСР Росію поглинає аномальна паливна криза. За оцінками міжнародних аналітичних центрів, галузь опинилася на порозі найглибшого дефіциту пального. Адже 8 з 10 найбільших у країні нафтопереробних заводів постраждали від українських ударів.

Ба більше — з Криму катастрофа з пальним дісталась Москви та Петербурга. У містах бензин відпускають не більше 20 літрів в одні руки, дизель — до 40 літрів. Така ж ситуація вже деякий час спостерігається в Ульяновську, Архангельську, Хабаровську, Ростові, Казані, Вологді, Воронежі, Курську, Волгограді.

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