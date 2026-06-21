"Такого в Україні ще не бачила": українка показала незвичні продукти у супермаркеті Польщі (відео)

Супермаркет / © Unsplash

Реклама

Побут у Польщі для багатьох українців, які переїхали туди через війну чи роботу, відкривається з абсолютно несподіваного боку. Попри географічну та культурну близькість, асортимент польських супермаркетів має специфічні особливості, які дивують наших співвітчизників.

Про це розповіла українка, яка наразі проживає у Польщі.

Найбільшим гастрономічним шоком для дівчини стали місцеві традиції приготування та споживання популярної риби. Польські виробники пропонують дуже специфічні комбінації маринадів.

Реклама

«Перше, це різного роду знущення над оселедцем. У сметані, гірчиці з огірком, яблуком, кропом. Це все», — розповіла українка.

Здивував блогерку і підхід поляків до приготування традиційних українських страв. Зокрема, у місцевих крамницях продають специфічні напівфабрикати для борщу, які складно уявити в Україні. За її словами, у магазинах можна зустріти готову червону воду на борщ і навіть спеціальну локшину для цієї першої страви.

Також дівчина відзначила дивну комерційну гіперфіксацію місцевого ринку на солодощах бренду Oreo, через що іноді важко зрозуміти доцільність та вартість таких продуктів.

Окреме захоплення в українки викликав сервіс самостійного нарізання хлібобулочних виробів, який встановлений безпосередньо у залі для покупців.

Реклама

«Друге, моя найулюбленіша машина, яка нарізає хліб на скипки. Ви бачили таке в Україні? Бо я ні», — поділилася враженнями біженка.

Окрім цього, під час звичайного шопінгу дівчину здивував сервіс у мережі дрогері-магазинів Rossmann. Там встановлені спеціальні автомати, які дозволяють кожному покупцеві миттєво роздрукувати фотографії прямо з телефона.

Зміни у звичних обсягах товарів також привернули увагу блогерки. Зокрема, у польських торговельних мережах популярний формат «пачка в пачці». Наприклад, можна придбати одну велику упаковку чіпсів, всередині якої буде дев’ять окремих маленьких пачок. Водночас у побутових відділах представлена нереально велика кількість різноманітних косметичних мініатюр — так званих «мильнорильних» засобів у маленьких об’ємах.

Дата публікації 15:29, 19.06.26 Кількість переглядів 418 Українка розповіла про дивні продукти у Польщі, яких немає в Україні

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українська біженка, яка живе в Німеччині, розповіла про неприємний інцидент із місцевою жінкою 50+ зі сфери соціальної допомоги. Під час розмови німка вибухнула образливими стереотипами щодо українок, назвавши їх жінками легкої поведінки, які «відбирають німецьких чоловіків», фарбуються і носять підбори. Біженка висловила розчарування, зазначивши, що це зруйнувало її уявлення про поважне ставлення німців до українців, які втекли від війни.

Реклама

Також, українська біженка Людмила Русіна, яка живе в Німеччині, витрачає на продукти для двох осіб лише 350–400 євро на місяць. Головний секрет економії — використання спеціального додатка для пошуку акцій та купівля товарів зі знижками до 80%. Найвигідніші розпродажі, за її словами, бувають по суботах, коли можна придбати м’ясо, овочі, фрукти та нарізки за суттєво нижчою ціною.

Новини партнерів