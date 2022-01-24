Такої негоди не бачили десятки років: грецькі курорти засипало снігом

Опади прогнозують ще на кілька днів.
Грецію накрив потужний шторм "Елпіс": популярні курорти опинилися під сніговими заметами.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 січня.
Хуртовина вирує від початку вихідних. Засніжило в Афінах, а також на островах Санторіні та Міконос, які дуже популярні серед мандрівників. Місцеві кажуть, що такої негоди не бачили десятки років. Через екстремальні погодні умови, чимало доріг заблоковані, а деякі селища взагалі відрізані від цивілізації. На вулиці вже вивели снігоочисну техніку.
Поки влада долає наслідки негоди, у школах вирішили тимчасово призупинити навчання. Синоптики тим часом прогнозують, що сніжитиме у середземноморському регіоні щонайменше до середи.
Як повідомлялося, Близький Схід потерпає від негоди. На аномально холодну погоду та сильні снігопади скаржаться у Лівані та на півночі Саудівської Аравії.
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