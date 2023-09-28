“Такої немає у жодної армії світу”: під час демонстрації Шойгу нових ракет в однієї з них “відвалилася” боєголовка (відео)

Під час демонстрації главі міноборони РФ Сергію Шойгу нових російських ракет в одного зі зразків “відвалилася” боєголовка.

На це звернув увагу YouTube-канал “Обманутый россиянин”, оприлюднивши відео з відвідуванням кремлівським воєнним злочинцем підприємства оборонно-промислового комплексу корпорації “Тактичне ракетне озброєння” у Московській області.

На ньому видно, що під час демонстрації Шойгу так званих “новітніх зразків озброєнь” боєголовка однієї з ракет виявилася погано прикрученою, унаслідок чого обвисла на кілька градусів донизу.

“На пів шостого”, — зазначив автор каналу.

Крім того, він також звернув увагу, як “чітко” на підприємстві російської оборонки налагоджено сам технологічний процес.

“От, я собі саме так все і уявляв. Найсекретнішу розробку загортають у штору, і як бурлаки тягнуть її на візку”, — прокоментував блогер транспортування ракети, якої, як стверджує кремлівська пропаганда, “немає у жодної армії світу”.

Нагадаємо, У Міністерстві оборони Росії показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим, про загибель якого повідомили в Україні.

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