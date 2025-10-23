Таксист у Варшаві цинічно обдурив літню українку

Таксі / © Pexels

Літня жінка з України стала жертвою нечесного таксиста у Варшаві, який взяв за 15-хвилинну поїздку колосальні 720 злотих (майже 200 доларів). Цей випадок викликав резонанс у соціальних мережах.

Як повідомила у Facebook польська політикиня та віце-президентка Асоціації Конгресу жінок Єва Суфін-Жакмар, українка прибула до Варшави всього на кілька годин, чекаючи на вечірній авіарейс.

«Через наших українських друзів ми запросили її до себе, щоб не чекати цілий день на холоді. Вона не могла знайти банкомат чи обмінник на вокзалі. У неї не було злотих. Вона пішла шукати таксі», — йдеться у дописі.

На Східному залізничному вокзалі до українки підійшов таксист, який запевнив, що з ним можна розрахуватися платіжною карточкою. Але ця поїздка виявилася надзвичайно дорогою.

Як свідчить опублікований у соцмережі чек, який видав таксист, за поїздку на відстань 6,5 км, що тривала 15 хвилин, українка заплатила 720 злотих.

«Я віддала жінці частину цієї суми з сорому за поляка, який є просто бандитом без честі та віри», — підсумувала Суфін-Жакмар.

Жителька Варшави Івона Вишогродська у своєму дописі в соцмережі звернула увагу на те, що таксист навмисне змінив тариф з денного міського на нічний заміський, хоча поїздка відбувалася вдень і в межах міста.

Коментатори також зазначили, що чек не був фіскальним, а кінцева сума була узгоджена в договорі та значно перевищувала фактичні тарифи.

Згідно з інформацією на чеку, вартість проїзду, виміряна таксометром, мала становити 117,5 злотих.

Літня жінка не змогла повідомити про цей випадок у поліцію, оскільки того вечора вона виїжджала з Польщі.

Як наголошують у соцмережі люди, які описували цей інцидент, ситуація була дуже стресовою для українки, оскільки її обдурив «перший-ліпший поляк, якого вона зустріла після прибуття».

