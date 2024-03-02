Тактика "сірої зони": Китай посилює тиск на Тайвань перед інавгурацією нового президента острова

Ситуація в Тайванській протоці загострилася після того, як біля острова, підконтрольного Тайваню, загинули китайські рибалки.

Тайвань відчуває постійний "краплинний" тиск з боку Китаю. Його посилення в Тайвані пов'язують із наближенням інавгурації нового президента острівної держави, яка має відбутися у травні.

Про це пише агентство Reuters.

Президентські вибори у Тайвані відбулися у січні 2024 року. Переможцем став нинішній віцепрезидент Тайваню Вільям Лай, якого вважають у Китаї сепаратистом.

Після того, як результати виборів стали відомі, китайська берегова охорона почала регулярно патрулювати води Тайванської протоки поблизу острова Цзіньмень, який знаходиться під контролем Тайваню і розташований всього за кілька хвилин їзди на поромі від китайських міст Сямень і Цюаньчжоу.

Голова спеціального комітету Палати представників Конгресу США з питань Китаю Майк Галлахер під час візиту до Тайбею минулого тижня заявив, що такі дії Пекіна є частиною сталої практики тиску на Тайвань.

За словами анонімного джерела, Китай поступово змінює статус-кво у Тайванській протоці. Робить крок, щоб переконатися, що це зійде йому з рук, і переходить до наступного, все більше звужуючи таким чином простір Тайваню для пересування.

Китай заявляє, що його патрулі берегової охорони покликані забезпечувати безпеку його рибалок.

Повідомляється, що два китайські рибалки загинули в лютому 2024 року, після того, як намагалися втекти від берегової охорони Тайваню. За інформацією тайванської сторони, рибальський човен спочатку підійшов надто близько до острова Цзіньмень, а потім перекинувся, намагаючись втікти від патруля.

При цьому Китай заявляє, що тільки він має суверенітет над Тайванською протокою і не визнає жодних "заборонених" вод для своїх рибалок навколо Цзіньменя, тому що "обидві сторони Тайванської протоки є частиною одного Китаю, а Тайвань — це також частина Китаю". З такою заявою виступив представник китайського Управління у справах Тайваню Чжу Фенлянь.

"Сіра" зона

Експерт з Тайваню Лі Чженьгуан з Пекінського університету, на цьому тижні заявив в інтерв'ю, що затвердження юрисдикції навколо Цзіньмень є необхідним кроком на шляху до "возз'єднання" Китаю та Тайваню.

На думку тайванського чиновника, який побажав зберегти анонімність, ситуація навколо Цзіньменя – це черговий вияв тактики "сірої зони", спрямованої на виснаження острова без повномасштабного конфлікту.

Очікується, що напруженість навколо Цзіньмень збережеться найближчим часом, попри переговори між представниками урядів Тайваню і Китаю про врегулювання інциденту.

На вимогу сімей загиблих рибалок про компенсацію та вибачення Тайвань відповів відмовою, мотивуючи її тим, що визнання провини ускладнить роботу берегової охорони у майбутньому.

Коли міністра оборони острова Чіу Куо-Ченга запитали, як відреагує тайванська сторона, якщо китайська берегова охорона "перестарається" під час патрулювання, він відповів, що Тайвань не хоче конфлікту, але й ухилятися від нього не буде.

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