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Путін спробує напасти на країни НАТО — Міноборони Норвегії
Міністр оборони Норвегії порівняв потужності країн-членів НАТО та Росії.
Президент Росії Володимир Путін спробує напасти на країни НАТО, навіть на тлі ослаблення РФ війною в Україні. Він використає так звану тактику «салямі» — буде тестувати країни-члени Альянсу через гібридні методи, атаки в кіберпросторі, як це вже відбувається зараз, а також загрожувати підводній інфраструктурі.
Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік так прокоментував ситуацію виданню «Телеграф».
«Він спробує», — відповів Торе Оншуус Сандвік на запитання журналістки видання про наміри Путіна щодо країн НАТО.
Водночас Торе Оншуус Сандвік зауважив, що НАТО «значно, значно, значно сильніше за Путіна».
«Він (Путін — ред.) має ядерні спроможності, але в нього немає багатодоменності, яку має НАТО, і немає потужностей п’ятого покоління, які має Альянс. Ви ж бачили нещодавно в Ірані, на що здатні технології п’ятого покоління», — сказав міністр.
За його словами, росіяни не побачать, як наближаються F-35 чи бомбардувальники.
«Вони для них невидимі. Тож як у повітрі, так і в багатодоменному вимірі ми значно сильніші. Але (Путін — ред.) спробує, і зробить це за „тактикою салямі“. Він буде нас тестувати — через гібридні методи, через атаки в кіберпросторі, як це вже відбувається зараз. Він буде загрожувати підводній інфраструктурі», — пояснив міністр.
На думку міністра оборони Норвегії, наразі слід вживати заходів і пильнувати енергетичний сектор, тому що Путін — експерт з енергетики. Він знає все про енергетичні ринки, особливо про нафту й газ.
«А ми залежимо від цього значно більше, ніж усвідомлюємо. Тож він спробує маніпулювати енергетичними системами», — сказав міністр оборони Норвегії.
Він припустив, що це і стане останньою лінією перед прямою війною або спробою випробувати НАТО, атакувавши й поставивши під сумнів Статтю 5 НАТО про колективну оборону.
Він зауважив, що саме тому так важливо досягти 5%, щоб зміцнити стійкість громадянських суспільств країн-членів Альянсу, і щоб продемонструвати військову спроможність, і щоб показати: якщо він спробує кинути нам військовий виклик, ми відповімо всіма засобами.
Нагадаємо, на саміті НАТО в Гаазі лідери країн-членів погодили щорічне збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.
Витрати розділятимуться на такі категорії: 3,5% ВВП щорічно — на основні оборонні потреби за узгодженими стандартами НАТО, а до 1,5% ВВП щорічно — на забезпечення захисту критичної інфраструктури, кібермереж тощо.
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