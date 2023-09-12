“Талановитий бізнесмен” і “жертва гнилої американської системи”: Путін похвалив Маска і вступився за Трампа

Він вважає, що США не можуть претендувати на те, “щоб навчати інших демократії”.

Російський диктатор Володимир Путін назвав засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска талановитою та видатною людиною, а також заявив, що розслідування проти експрезидента США Дональда Трампа — “це переслідування за політичними мотивами”.

Про це він заявив під час Східно-Економічного форуму у вівторок, 12 вересня.

Заява Путіна про Маска пролунала на тлі новин про те, що Маск 2022 року таємно наказав своїм інженерам відключити супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, щоб зірвати атаку Сил оборони України на військово-морський флот країни-агресора Росії.

Ілон Маск / Фото: Associated Press

“Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска… Він безумовно видатна людина, це треба визнати. Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема, за підтримки американської держави”, — сказав диктатор.

Також Путін заявив, що справи, порушені проти Трампа, це нібито “переслідування за політичними мотивами” і показують “гнилість американської політичної системи”.

“Стосовно переслідування Трампа… для нас те, що відбувається, в сьогоднішніх умовах, на мій погляд, це добре, тому що це показує всю гнилість американської політичної системи”, — сказав він.

Дональд Трамп / Associated Press

Диктатор додав, що США не можуть претендувати на те, “щоб навчати інших демократії”.

Нагадаємо, Путін заявив, що начебто Україна під час контрнаступу втратила "пів тисячі танків та 18 тисяч бронемашин".

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