"Талібан" оголосив терористів-смертників "героями ісламу" і пообіцяв нагородити їхні сім'ї

Члени сімей терористів-смертників, які напали на американські і афганські сили, отримають земельні ділянки.
Після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" назвав терористів-смертників "героями ісламу", пообіцявши нагородити їхні сім'ї грошима і землею.
Про це повідомляє Fox News.
Зазначається, що новий "речник" Міністерства внутрішніх справ країни у своєму мікроблозі у Twitter написав, що члени сімей терористів-смертників, які напали на американські і афганські сили, отримають земельні ділянки.
Напередодні так званий "в.о. міністра внутрішніх справ" Сіраджуддін Хаккані запропонував виплатити родичам "закатованих" терористів близько 112 доларів і подарувати їм одяг.
Як повідомлялося, під час перших після захоплення влади в Афганістані переговорів із талібами США наголосили, що судитимуть "Талібан" "за його діями, а не лише за словами", додавши, що зустріч не можна розцінювати як преамбулу до визнання нового уряду в Афганістані.
Раніше "Талібан" заявляв, що буде використовувати в Афганістані батальйон смертників для охорони кордонів.
Нагадаємо:
- Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопила владу в Афганістані, оголосив повний склад нового уряду. Як і обіцяли таліби, жінок-міністрів в уряді немає.
- "Талібан" почав вивішувати на площах тіла страчених людей.