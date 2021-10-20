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"Талібан" оголосив терористів-смертників "героями ісламу" і пообіцяв нагородити їхні сім'ї

"Талібан" оголосив терористів-смертників "героями ісламу" і пообіцяв нагородити їхні сім'ї

Associated Press

Члени сімей терористів-смертників, які напали на американські і афганські сили, отримають земельні ділянки.

Після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" назвав терористів-смертників "героями ісламу", пообіцявши нагородити їхні сім'ї грошима і землею.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що новий "речник" Міністерства внутрішніх справ країни у своєму мікроблозі у Twitter написав, що члени сімей терористів-смертників, які напали на американські і афганські сили, отримають земельні ділянки.

Напередодні так званий "в.о. міністра внутрішніх справ" Сіраджуддін Хаккані запропонував виплатити родичам "закатованих" терористів близько 112 доларів і подарувати їм одяг.

Як повідомлялося, під час перших після захоплення влади в Афганістані переговорів із талібами США наголосили, що судитимуть "Талібан" "за його діями, а не лише за словами", додавши, що зустріч не можна розцінювати як преамбулу до визнання нового уряду в Афганістані.

Раніше "Талібан" заявляв, що буде використовувати в Афганістані батальйон смертників для охорони кордонів.

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