Талібан підняв свій прапор над президентським палацом в Афганістані

Цього дня США і світ згадують про 20-ту річницю терактів 11 вересня.
Члени руху "Талібан" підняли свій прапор над президентським палацом в Афганістані.
Про це повідомляє АР.
Новий "прем'єр-міністр" "Талібану" Мохаммад Хасан Ахунд підняв прапор на церемонії об 11 годині ранку за місцевим часом, щоб відзначити офіційний початок роботи тимчасового "уряду", що складається з 33 членів.
Раніше інший офіційний представник "Талібану" заявив, що чорно-білий прапор релігійного ополчення вперше було піднято в палаці в п'ятницю. Група бойовиків також намалювала свій банер на воротах в'їзду в будівлю посольства США.
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