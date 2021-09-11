Талібан підняв свій прапор над президентським палацом в Афганістані

Талібан підняв свій прапор над президентським палацом в Афганістані

Цього дня США і світ згадують про 20-ту річницю терактів 11 вересня.

Члени руху "Талібан" підняли свій прапор над президентським палацом в Афганістані.

Про це повідомляє АР.

Новий "прем'єр-міністр" "Талібану" Мохаммад Хасан Ахунд підняв прапор на церемонії об 11 годині ранку за місцевим часом, щоб відзначити офіційний початок роботи тимчасового "уряду", що складається з 33 членів.

Раніше інший офіційний представник "Талібану" заявив, що чорно-білий прапор релігійного ополчення вперше було піднято в палаці в п'ятницю. Група бойовиків також намалювала свій банер на воротах в'їзду в будівлю посольства США.

Нагадаємо:

В захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс.

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