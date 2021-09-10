Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Талібан" проводить етнічні чистки в афганському Панджшері - сили опору

"Талібан" проводить етнічні чистки в афганському Панджшері - сили опору

Associated Press

"Талібан" вигнав з провінції Панджшер тисячі людей.

Представник "Фронту національного опору Афганістану" Алі Назарі заявив про етнічні чистки в провінції Панджшер з боку бойовиків "Талібану".

Відповідний допис він оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Талібан" вигнав тисячі людей з Панджшера. Вони проводять етнічну чистку, і світ все ще спостерігає за цією ситуацією і ігнорує її", — наголосив Назарі. 

Представник руху спротиву закликав міжнародне співтовариство "покласти край цим військовим злочинам".

Раніше верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет попереджала про загрозу для представників етнічних та релігійних меншин в Афганістані. Вона також вказувала, що "Талібан" практикує розстріли на місці.

Як повідомлялося, останній єврей, що жив у Афганістані, — 62-річний Зебулон Сімантов покинув країну через побоювання стати мішенню для терористів ІДІЛ.

Нагадаємо:

Українські янголи в Афганістані: спецзагін ГУР МО рятує людей під носом у талібів

Українські янголи в Афганістані: спецзагін ГУР МО рятує людей під носом у талібів
Наступна публікація