"Талібан" проводить етнічні чистки в афганському Панджшері - сили опору

"Талібан" вигнав з провінції Панджшер тисячі людей.

Представник "Фронту національного опору Афганістану" Алі Назарі заявив про етнічні чистки в провінції Панджшер з боку бойовиків "Талібану".

Відповідний допис він оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Талібан" вигнав тисячі людей з Панджшера. Вони проводять етнічну чистку, і світ все ще спостерігає за цією ситуацією і ігнорує її", — наголосив Назарі.

Представник руху спротиву закликав міжнародне співтовариство "покласти край цим військовим злочинам".

The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V — Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021

Раніше верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет попереджала про загрозу для представників етнічних та релігійних меншин в Афганістані. Вона також вказувала, що "Талібан" практикує розстріли на місці.

Як повідомлялося, останній єврей, що жив у Афганістані, — 62-річний Зебулон Сімантов покинув країну через побоювання стати мішенню для терористів ІДІЛ.

Нагадаємо:

Сили опору в Панджшері змінюють тактику і починають партизанську війну з "Талібаном".

з "Талібаном". Таліби вкотре за останні кілька днів заявили, що остання афганська провінція, яка чинила опір - Панджшер - повністю перейшла під їхній контроль. ЗМІ повідомляли, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора провінції.

ЗМІ повідомляли, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора провінції. Водночас у Панджшері цю інформаціє спростували і зазначили, що сили опору продовжують давати відсіч угрупуванню, а бойовики "Талібану", які намагаються взяти провінцію під контроль, зазнали поразки.

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