"Талібан" проводить етнічні чистки в афганському Панджшері - сили опору

"Талібан" вигнав з провінції Панджшер тисячі людей.
Представник "Фронту національного опору Афганістану" Алі Назарі заявив про етнічні чистки в провінції Панджшер з боку бойовиків "Талібану".
Відповідний допис він оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter.
"Талібан" вигнав тисячі людей з Панджшера. Вони проводять етнічну чистку, і світ все ще спостерігає за цією ситуацією і ігнорує її", — наголосив Назарі.
Представник руху спротиву закликав міжнародне співтовариство "покласти край цим військовим злочинам".
The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V— Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021
Раніше верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет попереджала про загрозу для представників етнічних та релігійних меншин в Афганістані. Вона також вказувала, що "Талібан" практикує розстріли на місці.
Як повідомлялося, останній єврей, що жив у Афганістані, — 62-річний Зебулон Сімантов покинув країну через побоювання стати мішенню для терористів ІДІЛ.
Нагадаємо:
- Сили опору в Панджшері змінюють тактику і починають партизанську війну з "Талібаном".
- Таліби вкотре за останні кілька днів заявили, що остання афганська провінція, яка чинила опір - Панджшер - повністю перейшла під їхній контроль. ЗМІ повідомляли, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора провінції.
- Водночас у Панджшері цю інформаціє спростували і зазначили, що сили опору продовжують давати відсіч угрупуванню, а бойовики "Талібану", які намагаються взяти провінцію під контроль, зазнали поразки.