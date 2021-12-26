"Талібан" заборонив водіям вмикати музику в авто і возити жінок без хіджаба

"Талібан" заборонив водіям вмикати музику в авто і возити жінок без хіджаба

Водії також не повинні брати афганок у тривалу подорож без супровідника.

Після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив водіям вмикати музику в автомобілі та возити жінок без хіджаба.

Про це в суботу, 25 грудня, повідомляє Kabulnews TV.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалило так зване "Міністерство з пропаганди чеснот та запобігання порокам", яке вже надало власникам транспортних засобів відповідні письмові рекомендації.

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У відомстві додали, що водії також не повинні брати афганок у відносно тривалу подорож без махрама, тобто близького родича, який може супроводжувати жінку і не має права із нею одружуватися.

Раніше таліби запровадили нові правила для проведення весіль, заборонивши живу музику та зобов'язавши чоловіків та жінок під час святкування перебувати в окремих залах.

Нещодавно новий "уряд" Афганістану також заявив, що лікувати жінку без супроводу чоловіка - аморально.

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