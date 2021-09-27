Таліби почали забороняти афганським чоловікам голити бороди: "Не наслідуйте американський стиль"

Порушників пообіцяли карати.

Після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заборонив перукарям з провінції Гільменд голити або стригти бороди, заявивши, що це "порушує їхнє тлумачення ісламського закону".

Про це повідомляє ВВС.

Так звана "релігійна поліція" талібів вказала, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо стрижки та бороди, і попередила, що порушників каратимуть.

Про подібні вимоги також розповіли барбери з Кабула. "Бойовики продовжують прибувати і наказувати нам припинити стригти бороди, - висловився один із перукарів афганської столиці. - Один із них сказав мені, що може надіслати таємних інспекторів, щоб зловити нас".

Інший перукар, який керує одним з найбільших салонів міста, сказав, що йому зателефонував невідомий, який, представившись держпосадовцем, наказав йому "припинити наслідувати американський стиль" і "не голити та не стригти бороди".

Під час першого правління "Талібану" (1996-2001 рр.) в Афганістані заборонялися пишні зачіски, а чоловіків закликали відрощувати бороди.

Після вторгнення американських та британських військ в країні скасували цю заборону.

"Впродовж багатьох років мій салон був місцем, де молоді люди могли голитися за своїм бажанням і виглядати модно, - поділився один із афганських перукарів. - Немає сенсу продовжувати цей бізнес".

Інший перукар в західному місті Герат сказав, що, хоча він не отримував офіційного розпорядження, він перестав пропонувати стрижку бороди.

"Клієнти не голять бороди, вони не хочуть, щоб бойовики "Талібану" переслідували їх на вулицях. Вони хочуть зливатися з ними і виглядати як вони", - резюмував він.

"Салони моди і перукарні стають забороненим бізнесом, - додав його колега. - Це була моя робота впродовж 15 років, і я не думаю, що зможу її продовжити".

Раніше бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" застрелили чотирьох ймовірних викрадачів і вивісили їхні тіла на площах міста Герат. Страчені нібито викрали бізнесмена і його сина, яких згодом відпустили. Коли таліби дізналися про інцидент, то влаштували перестрілку і вбили підозрюваних.

Нещодавно один із засновників "Талібану" мулла Норуддін Турабі заявив в інтерв'ю АР, що таліби готуються відновити страти та ампутації кінцівок.

Також читайте Таліби звинуватили Таджикистан у втручанні в справи Афганістану "Відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки", - висловився Турабі, вказавши, що це має стримувальний ефект. Він додав, що "влада" вивчає питання про те, чи застосовувати покарання публічно, і "розробить політику". Під час попереднього правління "Талібану" засуджених вбивць зазвичай страчували одним пострілом в голову, випущеним членом родини жертви. Стрільцю також пропонувалося взяти "криваві гроші" і дозволити злочинцю залишитися в живих. Засудженим за крадіжку раніше ампутували руки і ноги, залежно від ступеня тяжкості злочину.

Новини світу: в Афганістані відновлять страти та відрізання рук за крадіжки

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