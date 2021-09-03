Таліби провели "парад перемоги": демонстрували пояси смертників-шахідів та американську зброю

Відеоролик із “парадом зброї” ісламісти транслювали на державному телебаченні Афганістану.

Рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, продемонстрував на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб та поясами смертників-шахідів. У ролику також були кадри із демонстрацією трюків бойових мистецтв та навичок використання вогнепальної зброї.

Як повідомляє у п’ятницю, 3 вересня, видання Daily Mail, таким чином таліби святкували перемогу над Заходом.

На опублікованих відеоматеріалах зафіксовано ходу озброєних бійців, які йшли з прапором Ісламського Емірату. Слідом за ними пересувалися різні автомобілі, які буксирували зброю американського виробництва та бомби. На бортах автомобілів та вантажівок, що проїжджали парадом, були наклейки з поясненням, що це за зброя. Серед вибухових пристроїв були , зокрема, пояси смертників-шахідів та автомобільні бомби.

На опублікованих кадрах були також бійці, які ламали дошки у стрибку ногами, розбивали керамічні тарілки ударами кулаків та інсценували сцени боїв карате. Бійці були одягнені у чорні балаклави та камуфляж.

Також у відеоролику була демонстрація навичок володіння вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада став верховним керівником Афганістану. Таліби завершують формування нового уряду в країні.

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