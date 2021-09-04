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Таліби застосували сльозогінний газ до жінок на акції протесту в Кабулі: відео

Таліби застосували сльозогінний газ до жінок на акції протесту в Кабулі: відео

Скріншот відео

Озброєні бойовики руху “Талібан” не пропустили демонстрацію активісток до президентського палацу.

У столиці Афганістану, захопленого радикальним ісламістським рухом “Талібан”, демонстрацію жінок, які відстоюють свої права, зокрема, на участь в уряді країни, не пропустили до президентського палацу. Озброєні таліби перекрили дорогу маніфестації та застосували сльозогінний газ до активісток. 

Про це повідомив місцевий телеканал Tolo News, опублікувавши відео з акції протесту. 

Афганські жінки, які вийшли на демонстрацію в Кабулі, звернулися до талібів і міжнародного співтовариства з проханням поважати їхні політичні, соціальні та економічні права, зокрема працювати, вчитися і виходити з дому без супроводу чоловіка зі своєї родини (такі заборони діяли під час попереднього встановлення Ісламського Емірату Афганістан від 1996 до 2001 року. 

Жінки-активістки також вимагають представництва в новому уряді Афганістану. Щоб висловити цю вимогу, вони вирушили до президентського палацу в Кабулі. Однак, шлях їм перегородили озброєні бойовики “Талібану”. За словами учасниць демонстрацій, до тих, хто намагався пройти, було застосовано сльозогінний газ.

Нагадаємо, що прихід до влади терористичного угрупування "Талібан" в Афганістані викликає жах у місцевих жителів, особливо жінок. Багато жінок і дівчат змушені кидати свої сім'ї і бігти з захоплених талібами населених пунктів.

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