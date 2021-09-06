Таліби заявили про повне захоплення Панджшер та підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора

Таліби запевнили жителів Панджшера, що не будуть їх пригноблювати.
Остання афганська провінція, яка чинила опір - Панджшер - повністю перейшла під контроль "Талібану".
Про це заявив представник талібів Забіулла Муджахід в понеділок, 6 вересня, повідомляють РИА Новости.
"Останній оплот ворогів-найманців, провінція Панджшер, повністю захоплений... Останні зусилля щодо забезпечення повної безпеки в країні також принесли результати, і провінція Панджшер перейшла під повний контроль Ісламського емірату", - заявив Муджахід.
Він додав, що деякі повстанці зазнали поразки в боях, інші втекли.
За інформацією афганського агентства Asvaka, таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора Панджшер.
Нагадаємо:
- Прессекретар Фронту національного опору Фахім Дашти загинув в Панджшері. Обставини його загибелі не розкриваються.
- Також одного з ключових командирів руху "Талібан" Мавлаві Фасіхуддін (більш відомий як Мавлаві Махдум — ред.) вбили в провінції Панджшер, повідомили представники Фронту національного опору в Афганістані.