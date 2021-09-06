Таліби заявили про повне захоплення Панджшер та підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора

Таліби заявили про повне захоплення Панджшер та підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора

Таліби запевнили жителів Панджшера, що не будуть їх пригноблювати.

Остання афганська провінція, яка чинила опір - Панджшер - повністю перейшла під контроль "Талібану".

Про це заявив представник талібів Забіулла Муджахід в понеділок, 6 вересня, повідомляють РИА Новости.

"Останній оплот ворогів-найманців, провінція Панджшер, повністю захоплений... Останні зусилля щодо забезпечення повної безпеки в країні також принесли результати, і провінція Панджшер перейшла під повний контроль Ісламського емірату", - заявив Муджахід.

Він додав, що деякі повстанці зазнали поразки в боях, інші втекли.

За інформацією афганського агентства Asvaka, таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора Панджшер.

Нагадаємо:

Прессекретар Фронту національного опору Фахім Дашти загинув в Панджшері. Обставини його загибелі не розкриваються.

Обставини його загибелі не розкриваються. Також одного з ключових командирів руху "Талібан" Мавлаві Фасіхуддін (більш відомий як Мавлаві Махдум — ред.) вбили в провінції Панджшер, повідомили представники Фронту національного опору в Афганістані.

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