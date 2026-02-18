Таліби повністю заборонили мистецтво в Афганістані: спалено сотні музичних інструментів

Талібан спалює музичні інструменти по всій країні

Влада двох афганських провінцій Парван і Лагман відзвітувала про знищення близько 600 музичних інструментів, які були конфісковані талібами у місцевого населення під час рейдів «поліції моралі».

Про це повідомляє видання Afghanistan International з посиланням на підконтрольне талібам національне телебачення.

Що пішло у вогонь

За словами чиновника з питань моралі у провінції Парван Абдули Моджиби Ханафі, лише в його регіоні було спалено близько 500 одиниць. Серед знищеного — гармоніуми, табла (традиційні барабани), томбаки, дафи, а також гучномовці та інше аудіообладнання.

Ще понад 100 інструментів знищили у сусідньому Лагмані. Спеціальний комітет талібів організував це як публічну акцію спалення.

Тотальна заборона мистецтва

Режим, який захопив владу в серпні 2021 року, не обмежується лише рейдами. За чотири роки правління таліби:

заборонили виробництво та прослуховування музики.

затримали десятки людей за звинуваченнями у створенні або трансляції пісень.

попередили власників готелів про неприпустимість музики на весіллях та соціальних зібраннях.

вилучили факультети образотворчого мистецтва із системи освіти.

Таліби вважають музику та перформанси «забороненими» (харам), продовжуючи політику культурної ізоляції країни.

Нагадаємо, в Афганістані таліби запровадили систему «виправлення» для жінок, яких чоловіки вважають неслухняними. За словами місцевих жителів, в провінції Кандагар представники так званої «поліції моралі» талібів доручають чоловікам видавати жінок, які їм «не підкоряються».