Таліби відключили Інтернет в Афганістані: країна занурилася у “цифрову тишу”

Таліби

В Афганістані стався масштабний збій зв’язку: таліби вимкнули Інтернет у низці регіонів, пояснивши це “боротьбою з розпустою”. За даними моніторингової організації NetBlocks, рівень підключення впав до 14 % від звичайного обсягу, що фактично означає повне відключення більшості цифрових сервісів.

Про це пише The Guardian.

Телефонний зв’язок також частково недоступний, адже мобільні оператори користуються тими самими волоконно-оптичними лініями. У провінції Бадахшан влада офіційно оголосила про заборону на використання Інтернету “через волокно”, і рішення назвали безстроковим.

Аналогічні обмеження запроваджено у провінціях Такхар, Кандагар, Гельманд, Нангархар та Урузган. Це вже призвело до ізоляції окремих регіонів, унеможливило роботу журналістів, громадських активістів і міжнародних гуманітарних структур.

До приходу талібів в Афганістан уряд інвестував у розвиток волоконної мережі довжиною понад 9 000 км, яка мала об’єднати країну в єдину телекомунікаційну систему. Тепер саме вона стала інструментом контролю.

Правозахисники заявляють, що “комунікаційне затемнення” створює серйозну загрозу для прав людини та свободи слова. Вони закликають міжнародну спільноту тиснути на режим, щоб відновити доступ до інтернету й забезпечити афганцям право на інформацію.

