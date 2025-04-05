Талліннця з прапором "Спартака" та гербом РФ вигнали з Естонії

Естонія вислала з країни талліннця / © www.err.ee

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Жителя Талліна Константина Горлова, якого в березні визнали винним у виправданні міжнародної агресії, вигнали з Естонії.

Про це повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони, передає ERR.

«Департамент поліції та прикордонної охорони в ніч на суботу спільно з Департаментом поліції безпеки вигнав з Естонії російського націоналіста Константина Горлова, оскільки він представляв загрозу для естонської держави та громадського порядку», - зазначили в департаменті.

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У повідомленні вказано, що довгострокове посвідчення на проживання в Естонії для Горлова було анульовано. Йому також заборонили в’їзд в країну.

Хар’юський окружний суд у березні визнав Горлова винним у виправданні міжнародного злочину і наклав на нього штраф у розмірі 800 євро.

Горлову пред’явили обвинувачення за те, що 18 серпня 2024 року під час прямого ефіру в соцмережі TikTok він публічно продемонстрував символіку, що пов’язана з актом агресії та геноцидом — елемент герба Російської Федерації.

Під час бесіди про приєднання українських територій до Росії на фоні у Горлова був прапор футбольного клубу «Спартак» Москва, на якому зображено елемент герба Росії — двоглавого золотого орла. На орлі також була невелика емблема ФК «Спартак» Москва. Суд вважає, що цей орел був яскраво помітний і однозначно впізнаваний.

Як повідомлялося, Німеччина готується до нової хвилі українських біженців рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.

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