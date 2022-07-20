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"Там одна хімія": Путін наказав росіянам пити іван-чай замість Coca-Cola

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"Там одна хімія": Путін наказав росіянам пити іван-чай замість Coca-Cola

Фото: Associated Press

Диктатор Володимир Путін наказав росіянам пити іван-чай.

Таку альтернативу він запропонував молоді замість Coca-Cola, заявивши, що у цьому напої "багато хімії". 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Путін наказав своєму міністру сільського господарства Дмитру Патрушеву розробити напій із трави іван-чай та запустити його масове виробництво. 

"Справді, іван-чай напевно корисніше, ніж якась Coca-Cola. Там одна хімія", - заявив диктатор. 

Путін, слухаючи доповідь про користь івана-чаю, поцікавився це росте ця трава та заявив, що тепер особисто готовий її збирати. 

Нагадаємо, компанія Coca-Cola зупиняє виробництво в Росії та йде з ринку. Не продаватиме бренд на території країни-агресорки і свої інші продукти.

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