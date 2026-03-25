Світ
340
2 хв

"Там усе горіло": дрони вгатили по стратегічних портах РФ на Балтиці (фото, відео)

Під удар міг потрапити завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», який займається переробкою газового конденсату та експортом нафтопродуктів.

Ірина Лаб'як
Пожежа в порту в Усть-Лузі після атаки 25 березня

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 25 березня дрони атакували ключові морські порти Ленінградської області Росії — в Усть Лузі та Виборгу. Усть-Луга та нещодавно атакований Приморськ — другий найбільший вузол експорту російської нафти на Балтійському морі.

Про це повідомили телеграм-канали.

У Ленінградській області місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в небі. На тлі атаки було тимчасово зупинено роботу аеропорту Пулково.

Очільник регіону Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки та заявив, що сили ППО нібито знищили 33 безпілотники.

«Ліквідується пожежа в порту Усть-Луга. За попередніми даними постраждалих немає», — заявив губернатор.

Очевидці зняли пожежу на відео та описали ситуацію.

«Зайшов додому. Дивлюся, бачу таку картину: там прямо вогонь видно звідси. Їхав сюди — там на нефтянці все горіло, порт горів, техніка стоїть військова. П*здос, коротше», — розповів один із них.

За інформацією моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», який займається переробкою газового конденсату та експортом нафтопродуктів.

Як зазначив волонтер і радник міністра оборони України Сергій Стерненко, порти Приморськ і Усть-Луга забезпечують половину експорту російської нафти, а Усть-Луга також є ключовим вузлом для експорту скрапленого газу.

Крім цього, повідомляється про атаку на порт у Виборгу, а також про вибухи безпосередньо в місті. Після роботи ППО там зайнялася будівля неподалік від об’єкта ФСБ.

У самому порту Виборга, за словами місцевих мешканців, було пошкоджено суховантажне судно.

Влучання біля будівлі ФСБ у Виборгу / © соцмережі

Це вже друга атака безпілотників за тиждень на стратегічні порти, через які Росія експортує нафту Балтійським морем.

Нагадаємо, Сили оборони України 22 — 23 березня уразили нафтовий термінал «Транснефть» у порту Приморськ Ленінградської області та завод «Башнефть-Уфанефтехим» у Башкортостані, повідомив Генштаб ЗСУ. У Приморську було зафіксовано масштабну пожежу на території резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури. Ці об’єкти забезпечували переробку, зберігання та постачання пального для потреб окупаційної армії РФ.

Наступна публікація

