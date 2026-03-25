- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 2 хв
"Там усе горіло": дрони вгатили по стратегічних портах РФ на Балтиці (фото, відео)
Під удар міг потрапити завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», який займається переробкою газового конденсату та експортом нафтопродуктів.
У ніч проти 25 березня дрони атакували ключові морські порти Ленінградської області Росії — в Усть Лузі та Виборгу. Усть-Луга та нещодавно атакований Приморськ — другий найбільший вузол експорту російської нафти на Балтійському морі.
Про це повідомили телеграм-канали.
У Ленінградській області місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в небі. На тлі атаки було тимчасово зупинено роботу аеропорту Пулково.
Очільник регіону Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки та заявив, що сили ППО нібито знищили 33 безпілотники.
«Ліквідується пожежа в порту Усть-Луга. За попередніми даними постраждалих немає», — заявив губернатор.
Очевидці зняли пожежу на відео та описали ситуацію.
«Зайшов додому. Дивлюся, бачу таку картину: там прямо вогонь видно звідси. Їхав сюди — там на нефтянці все горіло, порт горів, техніка стоїть військова. П*здос, коротше», — розповів один із них.
За інформацією моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити завод «НОВАТЭК-Усть-Луга», який займається переробкою газового конденсату та експортом нафтопродуктів.
Як зазначив волонтер і радник міністра оборони України Сергій Стерненко, порти Приморськ і Усть-Луга забезпечують половину експорту російської нафти, а Усть-Луга також є ключовим вузлом для експорту скрапленого газу.
Крім цього, повідомляється про атаку на порт у Виборгу, а також про вибухи безпосередньо в місті. Після роботи ППО там зайнялася будівля неподалік від об’єкта ФСБ.
У самому порту Виборга, за словами місцевих мешканців, було пошкоджено суховантажне судно.
Це вже друга атака безпілотників за тиждень на стратегічні порти, через які Росія експортує нафту Балтійським морем.
Нагадаємо, Сили оборони України 22 — 23 березня уразили нафтовий термінал «Транснефть» у порту Приморськ Ленінградської області та завод «Башнефть-Уфанефтехим» у Башкортостані, повідомив Генштаб ЗСУ. У Приморську було зафіксовано масштабну пожежу на території резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури. Ці об’єкти забезпечували переробку, зберігання та постачання пального для потреб окупаційної армії РФ.