"Там є речі, які дійсно необхідні:" Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України

Це буде вже 18-й пакет від країни.

Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії. Уряд має затвердити його наприкінці тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орло, повідомляє "Європейська правда".

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За словами Орпо, цей пакет є таким же за обсягом, що й попередні. Він акцентував, що Фінляндія є одним з найбільших донорів України з урахуванням розміру країни.

"Там є речі, які дійсно необхідні: важке озброєння та боєприпаси", – зауважив прем'єр.

На заяву прем'єра Фінляндії відреагував український президент. Зеленський подякував країні за вже надану допомогу і сказав, що новий пакет допомоги буде дійсно необхідним.

Орпо також порівняв війну проти України, яка триває, із зимовою війною Фінляндії.

"Фінляндія воювала, так само як зараз воює Україна", – зазначив фінський прем’єр.

Нагадаємо, до Києва 23 серпня прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони говорили про оборонну та безпекову співпрацю.

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