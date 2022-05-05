"Там згорають "справи": Арестович пояснив, чому у Росії палять військкомати

"Там згорають "справи": Арестович пояснив, чому у Росії палять військкомати

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що мобілізації у РФ не буде.

Він вважає, що у РФ спеціально підпалюють військкомати, аби горіли "справи" тих росіян, які підлягають мобілізації.

Таку думку радник Офісу президента розповів в інтерв'ю російському правозахиснику та адвокату Марку Фейгіну у четвер, 5 травня.

"Для чого палити військкомати? Там згорають документи. Як тебе викликати, якщо не зрозуміло, хто ти і чи існуєш ти взагалі. Тобто росіянин, який спалив військомат, позбавляє себе від перспективи мобілізації. Ось вони порахували, скільки згоріло військкоматів, мабуть, висловили стурбованість і тому почали робити різні заяви", - сказав Арестович.

Зауважимо, аналітики Conflict Intelligence Team не фіксують у РФ серйозних кроків до оголошення мобілізації. Водночас зауважують, що у різних регіонах країни росіян викликають до військкоматів для "уточнення даних" та пропонують підписати короткостроковий контракт.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, оголошення Путіним 9 травня загальної мобілізації в Росіє малоймовірне.

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