"Танці з дияволом": молоді танцівники з TikTok потрапили під вплив секти, замаскованої під аудіокомпанію

Дивна історія молодих танцівників, які вступили до таємничої релігійної організації, яку звинувачують в насильстві.

На Netflix вийшов трисерійний документальний серіал "Танці з дияволом: TikTok-культ" в якому розповідається страшна історія знаменитих танцюристів, які публікували свої відео у соцмережі TikTok, і стали жертвами культу релігійної організації, замаскованої під аудіовізуальну компанію.

Про це пише The Guardian.

Серіал починається з шокувального відкриття, що компанія "7M", яка стверджує, що просуває кар'єру талановитих молодих танцівників з TikTok, насправді є прикриттям для секти.

Міранда Вілкінг – одна з жертв, яка перебуває в центрі історії, а її сім'я відчайдушно бореться за її повернення.

Сестри Міранда та Мелані Вілкінг у дитинстві завжди танцювали разом. Дівчата народилися з різницею у два роки, виросли в передмісті Детройта. Коли Міранда закінчила середню школу та переїхала до Лос-Анджелеса, щоб втілити мрію, Мелані поїхала за нею, як тільки змогла.

Сестри мали майже однаковий вигляд – довге каштанове волосся, яскраво-блакитні очі, чіткі риси обличчя, засмага та гнучка статура. Міранда та Мелані створили спільний обліковий запис у TikTok як сестри Вілкінг – до 2020 року у них було понад 3 мільйони підписників.

Проте 2021 року сестри раптово перестали публікувати нові спільні відео.

Міранда через свого бойфренда Джеймса Дерріка, який був вуличним танцюристом із Лос-Анджелеса, та ще кілька її друзів-танцюристів приєдналися до компанії під назвою "7M", а також до її філії християнської церкви "Шехіна", якими керує чоловік на ім'я Роберт Шинн.

Мелані завжди йшла за своєю старшою сестрою Мірандою, але її відштовхували "дивні месіанські настрої Шинна" та примус відвідувати служби у церкві.

Незабаром Міранда Вілкінг почала поводитися дивно і віддалятись від своєї родини та всіх, хто не був пов’язаний із компанією "7M".

Міранда коротко підстригла волосся, пофарбувалась у блондинку та запустила нову сторінку у TikTok, публікуючи свої танцювальні відео, які дотримувалися чіткого шаблону "7M".

Вже до січня 2021 року Міранда повністю припинила спілкуватися зі своєю родиною.

"Я буквально відчуваю, що моя сестра померла. Вона скрізь, але ніде", - каже її сестра Мелані.

Події у серіалі починаються в лютому 2022 року, коли Мелані та її батьки, Дін і Келлі Вілкінг, оприлюднили свої занепокоєння під час трансляції в Instagram Live.

Це був 25-й день народження Міранди, і вони не розмовляли з нею понад рік.

Вілкінги використовували слово "культ", щоб описати "7M" і церкву Шинна, і попросили громадськості про допомогу.

У той час Міранда та Деррік, які вже одружилися, публічно наполягали, що з ними все гаразд і вони не належать до релігійного культу.

Згодом родина Вілкінгів погодилася взяти участь у документальному фільмі для Netflix, який показує їхні спроби "звільнити Міранду та викрити психологічні маніпуляції Шинна".

Після виходу серіалу деякі танцюристи покинули "7M".

"Танці для диявола" детально описують емоційне, фінансове та сексуальне насильство Роберта Шинна. Як розповіли колишні танцюристи "7M", Шинн називав себе "людиною Бога", єдиною здатною врятувати членів від пекла.

Він наказав послідовникам "померти для себе" – розірвати зв’язок із близькими, щоб упокорити та врятувати себе, а отже й їх – від вічного прокляття.

Тих, кого він вважав "розчаруваннями" – він принижував під час богослужінь. Роберт Шинн вимагав від членів віддавати більшу частину своїх грошей як церковну десятину. Засновник "7M" давно мріяв про голлівудський успіх і славу, яку спритно і швидко забезпечили вірусні танцювальні відео у TikTok.

У серіалі також розповідається історія інших сестер – Мелані та Прісцилли Лі, які потрапили під вплив Шинна майже за два десятиліття до Міранди Вілкінг.

Вони були бідними емігрантками з Кореї.

Мелані та Прісцилли Лі жили разом у будинку з іншими членами церкви, поки їх не змусили розлучитися.

Обидві сестри стверджують, що зазнавали регулярних і неодноразових сексуальних насильств з боку Шинна. Мелані 2011 року втекла завдяки допомозі шкільної подруги. Прісцилла залишалася ізольованою у "секті" ще на десять років.

Колишні танцюристи та учасники "7M" сподіваються, що наступна частина серіалу включатиме наслідки для Роберта Шинна, якого на даний момент офіційно не звинуватили в жодних злочинах.

"Ми не законодавці. Але що ми можемо зробити, так це оприлюднити щось таке, що спонукає багато людей говорити те, що починає розмову, розпалює дискусію і, сподіваюся, потенційно може спричинити значні зміни", - сказав один із режисерів серіалу.

Компанія "7M" продовжує створювати танцювальні відео, зокрема від Міранди та Дерріка.

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