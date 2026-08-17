Танкер із російською нафтою атакували біля Новоросійська: Bloomberg розкрив деталі

Порт Новоросійська Фото ілюстративне / © Vantor via Naval News

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У Чорному морі атакували нафтовий танкер, яким управляє грецька компанія, після того, як він завантажив нафту російського походження. Інцидент стався поблизу термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) неподалік Новоросійська.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних із ситуацією співрозмовників.

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Йдеться про танкер класу Suezmax Skiros, який може перевозити близько 1 млн барелів нафти. За даними джерел видання, судно зазнало атаки в неділю неподалік термінала КТК після завантаження.

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Танкер перевозив російську нафту

КТК переважно транспортує нафту казахстанського походження, однак вантаж на борту Skiros був російським, стверджують співрозмовники Bloomberg.

Атака стала першим ударом по судну, яке заходило до термінала КТК, майже за три тижні. Минулого місяця серія атак безпілотників порушила завантаження нафти через КТК. На цей маршрут нещодавно припадало майже 2% світових поставок нафти, а перебої змусили казахстанські нафтовидобувні компанії скоротити видобуток.

У КТК відмовилися коментувати свою діяльність та питання, пов’язані з відвантаженнями нафти виробниками.

Україна раніше погодила обмеження щодо КТК

На початку серпня Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК та судна не російського походження, які прямують до його морського термінала, за умови, що ці кораблі не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російські вантажі. Про це Bloomberg повідомив американський чиновник.

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За даними видання, російська нафта зазвичай становить 5–10% експорту КТК.

Новий інцидент створює додаткові ризики для стабільної роботи консорціуму. Серед його власників — американські нафтові компанії Chevron та Exxon Mobil, російська державна трубопровідна компанія та державна нафтогазова компанія Казахстану.

Наприкінці липня, після кількох атак на танкери, КТК навіть розглядав можливість повністю зупинити роботу, щоб уникнути екологічних ризиків та загроз для безпеки. Водночас зрештою консорціум вирішив продовжити операції.

Що відомо про наслідки атаки

Компанія з Афін, яка в системі Equasis вказана як менеджер танкера Skiros, повідомила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав і забруднення не сталося.

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У компанії також заявили, що власники судна знають про інцидент, однак від подальших коментарів відмовилися.

Раніше йшлося про те, що Греція відмовилась передавати Україні ракети до систем Patriot, у яких закінчується термін придатності до застосування.

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