Танкер протаранив пасажирське судно з понад сотнею людей на борту

На місці інциденту / © Associated Press

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На річці Міссісіпі в Новому Орлеані танкер зіткнувся з круїзним лайнером, який стояв біля причалу. Пасажирів евакуювали, більшість із них були в рятувальних жилетах.

Про це повідомляє Associated Press.

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Лайнер пришвартувався приблизно за дві години до інциденту й почав висаджувати пасажирів. Крім 129 пасажирів, на борту були члени екіпажу, їхню кількість порт не назвав.

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Після зіткнення лайнер почав тонути. За словами очевидця, приблизно через 15 хвилин судно перекинулося на бік. Людей у рятувальних жилетах діставали з води й піднімали на сусідні судна.

Пожежна служба Нового Орлеана та міська служба NOLA Ready повідомили, що кількох людей врятували, а пошуково-рятувальна операція триває.

На місці працюють поліція порту, берегова охорона США та медики. Служба Acadian Ambulance повідомила, що перевезла вісьмох пацієнтів, і готова надіслати додаткові бригади.

Нагадаємо, у Чорному морі неподалік турецького узбережжя майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери.

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