Танкери Саудівської Аравії пройшли через Ормузьку протоку

Ормузька протока / © Associated Press

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Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії, що перевозили близько шести мільйонів барелів сирої нафти, пройшли Ормузькою протокою 18 червня — за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав меморандум з Іраном про припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

Інші танкери у протоці також показали своє місцеперебування під час проходження протоки на публічних системах моніторингу. Це сталося після того, як протягом кількох тижнів їхні рейси залишалися прихованими під час перетину Ормузької протоки.

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18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на завершення війни на Близькому Сході. Підписання відбулось у дистанційному форматі.

Згідно з документом, США та Іран зобов’язуються негайно припинити всі військові операції, включно з бойовими діями на території Лівану, а також утримуватися від застосування сили чи погроз один одному в майбутньому. Проєкт передбачає укладання остаточної угоди протягом 60 днів.

США та Іран досягнули мирної угоди

Нагадаємо, 15 червня США та Іран заявили про досягнення мирної угоди. Підписати її хочуть у п’ятницю, 19 червня, в Женеві. У Пакистані заявили про досягнення угоди між США та Іраном, а також про припинення вогню у Лівані. Точні деталі угоди поки залишаються невідомими. Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф написав, що після інтенсивних переговорів було досягнуто мирної угоди. Після цього Дональд Трамп оголосив про відновлення руху Ормузькою протокою та припинення морської блокади Ірану. Тегеран ці дані підтвердив.

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