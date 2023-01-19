Танки, артилерія і ППО: 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу Україні

Ці держави закликали інших членів НАТО якнайшвидше надати Україні пакети допомоги задля забезпечення її перемоги на полі бою 2023 року.

Представники Міноборони дев’яти країн Європи підписали 19 січня "Талліннську декларацію" із зобов’язанням про подальшу військову допомогу Україні у війні з Росією.

Текст "Талліннської декларації" опублікований у Мережі.

Серед підписантів – міністри оборони Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, представники Міністерств оборони Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії.

У тексті декларації зазначається, що країни-підписанти продовжать підтримувати Україну в її переході від спротиву до витіснення російських військ зі своєї території.

"Об'єднуючи зусилля членів і партнерів Альянсу, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка буде максимально стратегічною і скоординованою", – вказано в тексті документа.

У ньому також йдеться, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, ППО і ПРО.

"Тому ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", – наголосили підписанти декларації.

Вони закликали й інших членів НАТО та партнерів брати це за приклад і якнайшвидше теж надати Україні пакети допомоги задля забезпечення її перемоги на полі бою 2023 року.

Нагадаємо, раніше очільники МЗС та Міноборони України Дмитро Кулеба та Олексій Резніков закликали ті держави, які мають танки Leopard 2, передати їх ЗСУ як військову допомогу на тлі очікуваного нового наступу окупантів.

Президент Володимир Зеленський натякнув, що Україна очікує на згоду від Німеччини щодо постачання танків Leopard, адже це машини виробництва ФРН. Такі танки, за словами президента, вже готові передати Польща, Фінляндія, Португалія та Іспанія.

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