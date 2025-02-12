Танки, артилерія, ракети: Британія надала додаткову військову допомогу на понад $180 млн

Британія цього року витратить 4,5 млрд фунтів стерлінгів, щоб підтримати Україну – це більше, ніж будь-коли.

Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів), до якого увійдуть танки, артилерія та ракети.

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) у Брюсселі, яке транслював Sky News.

"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети "повітря-повітря", а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", – заявив очільник британського оборонного відомства.

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За його словами, Британія цього року витратить 4,5 млрд фунтів стерлінгів, щоб підтримати Україну – це більше, ніж будь-коли. До кінця березня Британія разом із союзниками поставить Україні 10 тисяч безпілотників.

Джон Гілі наголосив, що ця війна ніколи не була про долю лише української нації, оскільки Китай, Іран і Північна Корея спостерігають за будь-якими проявами слабкості в очікуванні, що рішучість міжнародної коаліції зникне, а єдність – зруйнується.

“Коли агресія залишається без відповіді на одному континенті, це підбадьорює режими на інших. Коли кордон однієї країни перекроюють силою, це підриває безпеку всіх націй”, – сказав британський міністр, який головував на цьому “Рамштайні”.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі заявив, що повернення України до кордонів до 2014 року – нереальна мета.

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