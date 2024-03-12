Танки легіону "Свобода Росії”, РДК і “Сибірського батальйону": усі подробиці прориву кордону РФ

Танки військових “Легіону Свобода Росії”, РДК і “Сибірського батальйону”, до яких входять громадяни Росії, 12 березня перетнули кордон Російської Федерації. Представники легіону та РДК зробили термінові заяви й розповіли про перші успіхи.

А перед цим вночі Росію вже знатно потріпали, а усі подробиці - в ексклюзиві TSN.ua.

Тим часом росЗМІ звітують, що низка електронних сервісів влади Бєлгородщини зазнала атаки — поширюється фейкове екстрене сповіщення нібито від губернатора. А росіяни ж поки жаліються на пошкоджене майно.

Кадри боїв

Звісно, визнати, що усе це роблять самі ж росіяни, котрі прокинулися від пропаганди, їхні співвітчизники ніяк не можуть, тож заявляють, усе це - українська ДРГ. Попри всі заяви російських добровольчих формувань. От, до слова, відео стрілкових боїв показали і в РДК.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: В РОСІЮ ЗАЙШЛИ ТАНКИ! ТРИВАЮТЬ ЖОРСТКІ БОЇ! ВИБУХИ У 9 РЕГІОНАХ РФ!

Де тривають бої

Станом на 11 ранку, як стверджують місцеві, бої тривають у Грайвороні, Березовому, Горьковському, Бєлгороді, Шебекіно та Козинці. А також стрілецький бій триває у Тьоткіно Курської області. Тим часом у місцевих жителів паніка. З перехоплених розмов росіян, які отримало РБК-Україна від джерел у спецслужбах, чути такі репліки: "ма, ты там никуда не суетись, а то там хохлы (ПІКАТИ) прорвались".

Карта боїв у РФ

Заява губернатора

Тамтешня влада намагається заспокоїти громдян, кажуть всьо пад кантролєм, українці вже пішли. Тож як губер Курської області дурить людей - дивіться далі.

Що кажуть в українській розвідці

Бойові дії на території росії прокоментували і в ГУР МО України. Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що "РДК", "Легіон свободи Росії" та "Сибірський батальйон" - у себе вдома.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть російські пропагандисти

Російські добровольці активно публікують звернення. Вони оголосили, що "йдуть на вибори" та "зроблять все, щоб Путін із Ново-Огарьово переїхав до Полярного вовка". Власне про те, що на росії буде неспокійно попереджали і США, що цікаво, що добровольчі формування увійшли на територію РФ перед самісінькими виборами путіна, які мають відбудутися 17 березня.

Плюси рейду для України

До таких рейдів можна ставитися скептично, втім для України, що б і як там не було - це плюс. Чим це корисно для нас пояснював відомий блогер та політичний експерт Кирило Сазонов, котрий зараз теж воює у лавах ЗСУ.

Це лише початок

Ті, хто так раділи ударам по українським містам та смертям простих людей, мають на собі відчути всю жорстокість війни. Й, можливо, раптового перевороту не станеться та й зараз його можна не чекати, втім, такі “походи” чи рейди, називайте як зручно, можуть покласти цьому початок.

До речі, деякі місцеві вже починають складати пазл. Українські розвідники днями перехопили розмови російських окупантів, коли ті один одному жалілися, як їх не любить місцеве населення.

Літакопад 12 березня

Ну й ще один смаколик наостанок. У Мережі з'явилися кадри збиття начебто російського літака Су-27 над Бєлгородщиною. Місцеві жителі чули потужний вибух у Валуйках, після якого почалося велике загоряння у лісі. Чекаємо на офіційну інформацію, але відео вже є.

Нагадаємо, вранці 12 березня у телеграм-каналах з'явилася інформація про прорив кордону російськими добровольцями у Бєлгородській та Курській областях. На тлі цих новин легіон "Свобода Росії" записав звернення до росіян та Путіна.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.