Танки Leopard, дрони та боєприпаси: Німеччина передала нову партію військової допомоги

У розділі запланованої допомоги чи такої, що перебуває на стадії передавання, зазначені 3 системи залпового вогню HIMARS.
До нової партії військової допомоги, яку передала Німеччина, увійшли танки Leopard 1, дрони, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки та 155-мм артилерійські снаряди.
Про це в п’ятницю, 24 травня, повідомили на офіційному сайті уряду ФРН.
Згідно з оновленою інформацією, остання партія допомоги Німеччина включає:
- 10 танків LEOPARD 1 A5;
- 20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8500 снарядів калібру 155 мм;
- 20 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;
- 34 розвідувальних дрони RQ-35 HEIDRUN;
- 1 мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;
- 1 броньовану інженерну машину DACHS;
- 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами;
- 4 протимінних танки WISENT 1 із запчастинами;
- 2 протимінні плуги;
- 400 світлодіодних ламп;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 540 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів для вогнепальної зброї.
Окрім того, у розділі, який стосується запланованої військової підтримки чи такої, яка перебуває у процесі передавання, йдеться про 3 системи залпового вогню HIMARS.
Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини звернулось до федерального уряду країни з проханням виділити додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.
Читайте також: