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Танки Leopard, дрони та боєприпаси: Німеччина передала нову партію військової допомоги

Танки Leopard, дрони та боєприпаси: Німеччина передала нову партію військової допомоги

Танки Leopard 1 перебувають на озброєнні ЗСУ / Фото: Associated Press

У розділі запланованої допомоги чи такої, що перебуває на стадії передавання, зазначені 3 системи залпового вогню HIMARS.

До нової партії військової допомоги, яку передала Німеччина, увійшли танки Leopard 1,  дрони, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки та 155-мм артилерійські снаряди.

Про це в п’ятницю, 24 травня, повідомили на офіційному сайті уряду ФРН.

Згідно з оновленою інформацією, остання партія допомоги Німеччина включає:

  • 10 танків LEOPARD 1 A5;
  • 20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8500 снарядів калібру 155 мм;
  • 20 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;
  • 34 розвідувальних дрони RQ-35 HEIDRUN;
  • 1 мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;
  • 1 броньовану інженерну машину DACHS;
  • 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • 4 протимінних танки WISENT 1 із запчастинами;
  • 2 протимінні плуги;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 540 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів для вогнепальної зброї.

Окрім того, у розділі, який стосується запланованої військової підтримки чи такої, яка перебуває у процесі передавання, йдеться про 3 системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини звернулось до федерального уряду країни з проханням виділити додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.

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