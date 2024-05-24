Танки Leopard, дрони та боєприпаси: Німеччина передала нову партію військової допомоги

У розділі запланованої допомоги чи такої, що перебуває на стадії передавання, зазначені 3 системи залпового вогню HIMARS.

До нової партії військової допомоги, яку передала Німеччина, увійшли танки Leopard 1, дрони, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки та 155-мм артилерійські снаряди.

Про це в п’ятницю, 24 травня, повідомили на офіційному сайті уряду ФРН.

Згідно з оновленою інформацією, остання партія допомоги Німеччина включає:

10 танків LEOPARD 1 A5;

танків LEOPARD 1 A5; 20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS; 8500 снарядів калібру 155 мм;

снарядів калібру 155 мм; 20 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами;

розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами; 34 розвідувальних дрони RQ-35 HEIDRUN;

розвідувальних дрони RQ-35 HEIDRUN; 1 мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;

мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами; 1 броньовану інженерну машину DACHS;

броньовану інженерну машину DACHS; 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами; 4 протимінних танки WISENT 1 із запчастинами;

протимінних танки WISENT 1 із запчастинами; 2 протимінні плуги;

протимінні плуги; 400 світлодіодних ламп;

світлодіодних ламп; 16 автоцистерн Zetros;

автоцистерн Zetros; 540 штурмових гвинтівок MK 556;

штурмових гвинтівок MK 556; 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів;

високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисяч патронів; 111 гвинтівок CR 308;

гвинтівок CR 308; 1,8 млн патронів для вогнепальної зброї.

Окрім того, у розділі, який стосується запланованої військової підтримки чи такої, яка перебуває у процесі передавання, йдеться про 3 системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини звернулось до федерального уряду країни з проханням виділити додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.

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