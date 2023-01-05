Танки можуть стати частиною наступного етапу допомоги Україні – МЗС Британії

Після значної кількості БТР і БМП, про передавання яких оголосили Франція, Штати та Німеччина, Україна невдовзі має всі шанси отримати танки – такі необхідні для наших захисників.

Танки можуть стати частиною "наступного етапу" передавання військової допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на спільному брифінгу зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що ця тема перебуває у зоні постійної уваги Заходу.

"Ми надаємо таку військову техніку, яка здатна завдати вирішального удару по російських цілях на відстані", – сказав Клеверлі.

Він запевнив, що Британія продовжуватиме працювати зі своїми міжнародними партнерами, аби Україна мала все необхідне для оборони.

"Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони надійдуть, які союзники їх нададуть - це те, над чим ми, звичайно, працюємо в координації один з одним", – сказав британський міністр.

Своєю чергою Бербок запевнила, що Німеччина готова надати Україні наступальне озброєння для звільнення окупованих територій.

"Якщо Путін вважає, що втримає владу довше, ніж ми зможемо допомагати Україні зброєю, він помиляється", – сказала очільниця німецького МЗС.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден розглядає можливість передавання Україні БМП Bradley.

Пізніше стало відомо, що Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, Берлін має намір відправити Україні БМП Marder.

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