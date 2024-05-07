Танкові сили Ізраїлю взяли під контроль КПП Рафах на півдні Гази

Перехід на кордоні Гази із Єгиптом тепер від’єднаний від дороги у східному Рафаху.

Ізраїльські військові заявили, що їхня 401-ша бронетанкова бригада вранці 7 травня захопила контрольно-пропускний пункт Рафах на півдні Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Перехід на кордоні Гази із Єгиптом тепер від’єднаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку окремо захопила ізраїльська бригада Гіваті під час нічного наступу.

За даними ЦАХАЛу, під час нічної операції було ліквідовано близько 20 палестинських бойовиків. Ізрахлські війська також виявили три значні тунельні вали.

Також під час наступу був підбитий і знищений автомобіль із вибухівкою, який їхав у бік ізраїльського танка.

Повідомляється, що внаслідок операції не постраждав жоден військовий.

Зараз ізраїльська армія обстежує територію та готується до додаткових завдань.

Нагадаємо, в ніч проти 7 травня Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах бойовиків ХАМАСу на території міста Рафах на півдні Гази.

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