"Танки РФ будуть у Варшаві": українців обурила нова вимога Польщі перейменувати вулицю Бандери у Вінниці

Фото ілюстративне / © Фото із соціальних мереж

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Навколо 70-річного партнерства між українською Вінницею та польським Кельце спалахнув дипломатичний скандал через історичні розбіжності. Політичні суперечки вже призвели до зриву передавання гуманітарної допомоги та вимог перейменувати вулицю в українському місті. Окрім того, у Польщі закликають керівництво Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вінниця відкликала запит на передавання польських списаних автобусів

Вінниця відкликала свій запит до польського міста-побратима Кельце щодо передавання 15 списаних автобусів, яким майже 20 років. Мер Сергій Моргунов пішов на цей крок, щоб не перетворювати гуманітарну допомогу на інструмент політичних маніпуляцій на тлі історичних суперечок між країнами.

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Транспорт планували використовувати як резерв під час можливих знеструмлень, оскільки основу автопарку Вінниці складає електротранспорт.

Польські автобуси у Вінниці / © Вінницька міська рада

Проти безкоштовного передавання техніки виступили окремі депутати міської ради Кельце, зокрема представники правих сил. Вони обурилися через ушанування в Україні історичних постатей, як-от Степана Бандери, та закликали продати автобуси, а гроші спрямувати на потреби польської громади.

Очільниця міста Кельце Агата Войда назвала дії опонентів свідомим розпалюванням політичного скандалу та безпідставним наклепом. Вона наголосила, що рішення мера Вінниці про відмову від допомоги в умовах війни є жестом, який заслуговує на глибоку повагу. Тепер це питання знято з порядку денного найближчої сесії польської міськради.

У Польщі закликають перейменувати у Вінниці вулицю Степана Бандери

Фракція польської партії «Право і справедливість» у міській раді Кельце підготувала резолюцію із закликом до мера та міськради Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.

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«Кельцька міська рада офіційно звертається до мера Вінниці та Вінницької міської ради з проханням змінити назву вулиці Степана Бандери. Кельце та Вінницю об’єднує 70-річна історія партнерства, заснована на культурному і економічному обміні, а також дружбі між нашими жителями», — йдеться у тексті резолюції.

Польські депутати зазначили, що справжня дружба вимагає обговорення болючих тем, і заявили, що постать Бандери та спадщина ОУН-УПА асоціюються у Польщі з масовими звірствами, що негативно впливає на двосторонні відносини. Ініціатори звернення переконані, що в Україні є інші історичні діячі, чиїми іменами можна назвати цю вулицю.

На їхню думку, такий крок з боку Вінниці продемонстрував би взаємну повагу та зрілість партнерства між містами-побратимами.

«Очищення публічного простору Вінниці від символів, що розділяють поляків та українців, зміцнить наше партнерство на наступні десятиліття», — сказано у резолюції.

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Як відреагували в Україні

Українці в соцмережах бурхливо відреагували на вимогу поляків щодо перейменування вулиці Степана Бандери у Вінниці.

Дехто із користувачів звертає увагу на те, що польські політики надто часто переймаються проблемами інших країн, ніж своєю власною безпекою.

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Декотрі зазначають, що жодень польський президент не вибачився перед українським народом за пацифікацію, Армію Крайова та операцію «Вісла».

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Реакція українців у соцмережах / © скриншот

Скандал між Україною і Польщею — останні новини

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляє, що Варшава дала Києву час переглянути рішення про присвоєння підрозділу ССО ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». Тим часом у Польщі набирають обертів передвиборчі перегони: згідно з травневим опитуванням CBOS, підтримка «Громадянської коаліції» Туска просіла на 1,2%, тоді як рейтинги ПіСу та проросійської «Конфедерації» зросли — і саме ці сили нині найгучніше вимагають від України вибачень, а на тлі скандалу вже пролунали заклики перекрити аеропорт у Жешуві та прозвучала мова ворожнечі, через яку Вінниця відкликала запит на допомогу автобусами від польського Кельце.

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Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розкритикував ідею президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, назвавши такі дії непрофесійними та шкідливими для іміджу Польщі. За його словами, Варшава обрала неадекватний інструмент для врегулювання скандалу навколо УПА, а польська політика щодо України вже давно є ворожою — «ми хочемо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров’ю, і, звичайно, ми програли».

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