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"Тарантул" пішов під воду: у Севастополі затонув сторожовий корабель окупантів

"Тарантул" пішов під воду: у Севастополі затонув сторожовий корабель окупантів

Сторожовий корабель окупантів "Тарантул" / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти у Криму.

У тимчасово окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель "Тарантул" росіян.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

"Агенти "АТЕШ" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул". Дислокується він на пристані бухти "Графська" за координатами: 44.615763, 33.587110", - йдеться у повідомленні.

Партизани припускають, що, ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

На їхню думку, окупаціна армія втратили ще одну "важливу одиницю озброєння в Чорному морі".

"Із чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість", - запевнили партизани.

Що відомо про корабель "Тарантул"

Корабель "Тарантул" - це тип радянських патрульних катерів. Проєкт розроблений в середині 1960-х років на базі ракетних катерів проєкту 205. Впродовж 1967-1989 роках у Ленінграді та Владивостоку було побудовано 137 одиниць.

Основні характеристики:

  • Довжина - 39,94 м.
  • Водотоннажність - 238 т.
  • Швидкість - 35,6 вуз.
  • Екіпаж - 30 чол.
  • Автономність - 10 діб.

Нагадаємо, командувач ВМС Олексій Неїжпапа пояснив стратегічне значення Севастополя для окупантів.

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