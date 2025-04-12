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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Тарифи Трампа можуть мати неочікувані глобальні наслідки для Штатів

Тарифна стратегія Трампа може викликати у союзників США бажання звернутися до Китаю для переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прапор США

Прапор США / © Associated Press

Тарифна програма президента США Дональда Трампа може призвести до того, що торгові союзники США в Північній Америці та Європі почнуть шукати ближчі зв’язки з Китаєм.

Таку думку висловив губернатор Делавера Мэтт Мейер (демократ), пише The Hill.

«Якщо мета полягає в якомусь кінцевому результаті з Китаєм, моє занепокоєння як людини, яка, мабуть, єдиний губернатор, що був дипломатом США в Іраку, полягає в тому, що європейці, які протягом поколінь були нашими найближчими союзниками — канадці, мексиканці — без сумніву, голоси в їхній політичній сфері скажуть: „Почекайте, чому ми повинні бути жорсткими з США, чому б нам не поговорити з Китаєм“, — сказав він.

Мейер, який був дипломатом США в Іраку, підкреслив, що «це дуже погано для Америки, якщо ми хочемо перемогти», і додав, що США повинні чітко визначити, яке саме «злочинне поводження» Китаю намагаються зупинити, та чи ефективні тарифи чи інші засоби для досягнення кінцевої мети. Він також зазначив, що бізнеси в Делавері хвилюються через відсутність чіткої стратегії і бояться, що конфлікт може тривати багато місяців і років, завдаючи шкоди місцевій економіці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мита на китайський імпорт до США фактично становлять 145%.

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