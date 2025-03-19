Тата звинуватили у вбивстві після того, як його п'ятирічний син на велосипеді збив пенсіонерку

Італійцю довелося боротися зі звинуваченнями у ненавмисному вбивстві після того, як його п'ятирічний син збив 87-річну пенсіонерку, навчаючись їздити на велосипеді в міланському парку.

Про це пише Oddity Central.

Те, що мало стати обрядом посвяти для маленького хлопчика, перетворилося на жахіття для всієї його сім'ї та 87-річної жінки, якій не пощастило опинитися не в тому місці і не в той час. Жінка прогулювалася міланським парком із 74-річною подружкою, коли хлопчик врізався в неї на велосипеді, від чого вона впала і вдарилася головою об асфальт. Хоча пенсіонерка стверджувала, що з нею все гаразд, батько хлопчика, який навчав його їзді на велосипеді і бачив аварію, наполіг на тому, щоб він викликав швидку допомогу. На жаль, стан жінки різко погіршився і, попри зусилля медиків, вона трагічно загинула.

Як повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA, хлопчик "не впорався з керуванням велосипедом" і збив літню жінку "на помірній швидкості". Велосипед не мав стабілізаторів, що пізніше прокуратура використала як мотив для звинувачення батька у ненавмисному вбивстві. Вони стверджували, що "не запобігти події", яку "людина має юридичний обов'язок запобігти", "еквівалентно її спричиненню".

Прокурори стверджували, що батько винен у тому, що "неналежним чином контролював діяльність дитини", створивши таким чином небезпечну ситуацію, передавши небезпечний транспортний засіб "в руки особи, нездатної адаптувати його використання до умов навколишнього середовища".

Якби батька 5-річної дитини визнали винним, йому б загрожувало тюремне ув'язнення, а також 200 000 євро компенсації родині жертви, якби він не зміг довести, що був "не в змозі запобігти інциденту".

На щастя для батька, суддя Луїджі Янеллі в Мілані звільнив його від будь-якої кримінальної відповідальності, аргументуючи це тим, що незначне зіткнення і його наслідки неможливо було передбачити, і що чоловік не зміг зреагувати достатньо швидко, щоб зупинити його.

Нагадаємо, мама заснула з увімкненим феном біля новонародженої доньки. Дитині ампутували пальці на нозі.

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