Дрони долетіли до російського Татарстану / © Associated Press

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У ніч проти 19 листопада безпілотники дісталися Республіки Татарстан у Росії. У Мережі повідомляють про серію вибухів та пожежу у районі міста Альметьєвськ, де під атакою опинився об’єкт нафтопереробної промисловості РФ, що забезпечує роботу експортного нафтопроводу «Дружба».

Про атаку на нафтоперекачувальну станцію повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Відомо, що повітряну тривогу в Татарстані оголошували через загрозу атаки безпілотників одразу на кілька міст — Леніногорськ, Бугульму, Єлабугу, Нижньокамськ, Заїнськ, Альметьєвськ і Набережні Челни. Безпілотники проривалися саме до нафтоперекачувальної станції в Альметьєвську, і, за повідомленнями моніторингових каналів, атака виявилася успішною.

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Йдеться про станцію «Калейкіно» — найбільший нафтоперекачувальний і розподільчий вузол у складі АТ «Транснефть — Прикамье», що входить до системи ПАТ «Транснефть». Об’єкт розташований в Альметьєвському районі Татарстану, приблизно за 1200 км від кордону з Україною, і входить до зони відповідальності Ромашкинського районного нафтопровідного управління.

Що каже місцева влада

Влада Татарстану підтвердила атаку українських БпЛА на резервуари з нафтою поряд з Альметьєвськом і повідомила про пошкодження цивільних об’єктів.

«Зрання ворожі безпілотники атакували південний схід республіки. Поблизу Альметьєвська під удар потрапили резервуари для зберігання нафти», — наводять місцеві ЗМІ повідомлення пресслужби очільника Татарстану Рустама Мініханова.

Поблизу Альметьєвська під удар потрапили резервуари для зберігання нафти, уламки пошкодили кілька цивільних об’єктів, загиблих та постраждалих немає.

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Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада безпілотники атакували місто Нижньокамськ у Татарстані. Після удару на території одного з місцевих підприємств виникла пожежа.

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