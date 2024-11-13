Тато пожертвував життям: хлопчик вижив у холодильнику після того, як човен перекинувся і сім'я потонула

Батько тримався за холодильник, але врешті-решт відпустив його, щоб син міг врятуватися.

Хлопчик-підліток, який перебував на човні зі своєю сім'єю, коли він перекинувся, вижив, заповзши до холодильника і допливши до берега.

Про це повідомляє Metro.

13-річний Джуладі "Джуд" Хаммунгхун був єдиним, хто вижив після того, як човен перекинувся біля узбережжя центральної Каліфорнії, вбивши його батька і чотирьох інших родичів.

Джуд ловив крабів на судні в затоці Бодега-Бей зі своєю сім'єю 2 листопада ввечері, коли вітер перекинув його догори дном.

Він був у рятувальному жилеті і встиг залізти в холодильник. Батько Джуда, Прасонг, тримався за холодильник, але врешті-решт відпустив його, щоб син міг швидше дістатися берега.

"Було досить страшно бачити, як мій батько пішов занадто рано", - сказав Джуд в інтерв'ю KGO. "Я молився Ісусу Христу і всім членам моєї сім'ї, щоб я вибрався живим і побачив свою сім'ю і всіх, кого знаю".

Сім'я Джуда / Фото: GoFundMe

Холодильник прибило до берега через декілька годин після того, як настала ніч.

Виснажений, Джуд заснув на пляжі і вирішив дочекатися сходу сонця, щоб шукати допомоги. Перші рятувальники знайшли його вранці і доправили до лікарні.

Через декілька годин пошуково-рятувальні команди витягли з води тіло 17-річного двоюрідного брата Джуда, Джонні Фомматепа II, повідомив головний старшина Берегової охорони США Леві Рід.

Пошуки решти зниклих човнярів вісьмома федеральними, державними і місцевими агентствами були призупинені в неділю ввечері після того, як вони обстежили понад 2100 квадратних миль.

Прасонг був батьком трьох дітей, молодшим з яких 6 і 10 років.

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"Джуд, його старший син, дивом вижив, коли його винесло на берег після декількох годин, проведених на самоті в морі", - йдеться на сторінці GoFundMe, створеній його родиною. "Хоча ми безмежно вдячні за те, що він врятувався, сім'я втратила свій якір".

Станом на ранок середи, 13 листопада, було зібрано понад $57600.

"Це дуже добре, що я повернувся до своєї сім'ї, тому що я щасливий бачити свою сім'ю", - сказав Джуд. "Кожен із членів моєї сім'ї підтримує мене протягом всієї цієї подорожі без батька".

Нагадаємо, чоловік, який втратив дружину та трьох дітей, пробіг марафон з їхніми світлинами. Він тренувався в місцях, де сім'я гралася разом.

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